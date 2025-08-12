Egy tetemet ástak ki a kutyák a futtatóban, szakértő adott választ a kérdésekre

Nemrég beszámoltunk arról, hogy egy szegedi nő kutyasétáltatás közben szabálytalanul elhelyezett macskatetemre bukkant. Egy kutyafuttató mellett kutyái ásni kezdtek, majd rágcsálni. Mikor közelebb ért, megdöbbenve látta a zacskóba csomagolt állattetemet. Sürgősen eltávolították onnan, majd a közösségi médiában hívta fel a figyelmet arra, több módon is cselekedhetünk az elhalálozott kis kedvencekkel. Szegeden ugyan nincs állattemető, de kisállat hamvasztására van mód, valamint a közterületen elhullott állati tetemek esetén is biztosított szakszerű eljárás.

Szabálytalanul elhelyezett macskatetemet találtak egy szegedi kutyafuttató mellett. A szakemberek szerint a kisállat hamvasztása vagy az ebrendészet értesítése a jogszerű eljárás. Fotó: Shutterstock

Kisállat hamvasztása vagy elföldelése is szabályokhoz kötött

– Ebrendészethez lehet fordulni, ők el tudják vinni a tetemek. Egyedi hamvasztókhoz is fordulhatunk, akik egyedi urnában adják vissza az állatkákat. Amennyiben hatósági ügyről van szó, hatósági állatorvost lehet értesíteni – közölte a Vezér Állatorvosi Központ.

A Nébih tájékoztatása szerint az elhullott állatról a tulajdonos köteles gondoskodni. Saját ingatlan udvarán elföldelhető a tetem, de maximum évi 100 kilogramm tömegig. Az elpusztult állati tetem természetes bomlási körülmények között nem jelent egészségügyi kockázatot. A fertőző állatbetegségben elhullott állatok teteme sem fertőz minden esetben, de természetesen, ha ennek kockázata fennáll, úgy biztosítani kell a szakszerű begyűjtést.

Kisállattemetőben is elhelyezhetjük

Dönthetünk úgy, hogy kisállattemetőben helyezzük el a tetemeket, amennyiben van erre lehetőség. Szegeden jelenleg nem működik hivatalos kisállattemető. Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén működik az Állatvédelmi Központ – Ebrendészet Szeged, amely értesíthető közterületen élő állatok megmentése céljából és közterületen elhullott állatokkal való szakszerű eljárás biztosítása érdekében is. Tulajdonossal rendelkező kisállatok hamvasztásához Szegeden több egyéni vállalkozó segítségét is lehet kérni.