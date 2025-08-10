23 órája
Macskatetemre bukkantak egy szegedi kutyafuttatóban
Egy szegedi nő egy kutyafuttatóban alig pár centi mélyre elásott macskatetemet talált. Pedig van lehetőség arra, hogy jogszerűen és méltósággal eltemessék elpusztult kedvenceiket.
Megrázó élményben volt része egy szegedi nőnek, aki békés délutáni sétáját szakította félbe, amikor egy kutyafuttatóban több kutya lelkesen ásni kezdett, majd valamit rágcsált. Amikor közelebb ment, megdöbbenve látta, hogy egy alig pár centi mélyre elásott macska vagy kutya tetemére bukkantak. A kutyákat gyorsan elrángatták, a tetemet pedig eltávolították a futtató környékéről.
Az tapasztalatait azért osztotta meg a közösségi médiában, hogy felhívja a figyelmet: fontos megfelelő, jogszerű és méltó módon gondoskodni az elhunyt házikedvencekről.
Kisállattemetés Szegeden: egyre népszerűbb alternatíva a hamvasztás
Akiknek nincs saját kertjük, vagy nem szeretnének hivatalos temetőbe temetni, gyakran választják a kisállathamvasztást. Magyarországon több helyen is elérhető ez a szolgáltatás, egyéni és csoportos formában is. Az egyéni hamvasztás során a gazdi visszakapja kedvence hamvait, amelyeket urnában otthon tarthat. Egy szegedi szolgáltató például kegyeleti megemlékezést is biztosít, mielőtt a hamvasztás megkezdődik, a folyamat pedig 1–3 órát vesz igénybe.
Szegeden nincs hivatalos kisállattemető
A városban jelenleg nem működik hivatalos kisállattemető, a nem engedélyezett temetkezési helyek használata pedig jogi és egészségügyi kockázatot hordoz. Legális megoldást a saját kertben történő temetés, a hivatalos kisállattemetők igénybevétele vagy a hamvasztás jelent.
Kocsmákban barangol, szívekbe lopja magát: ő Szeged legismertebb macskája
Szegedi hírek
- A boltok sietnek, a kézművesek tiltakoznak: túl korán jön az ünnepi hangulat Szegedre?
- Új ingatlanbajnok a vármegyében: aranyáron keltek el a deszki építési telkek – galériával, videóval
- Bogyós gyümölcsökből főzött lekvár hozott országos elismerést a sándorfalvi őstermelőnek
- „Egész évben dolgoznunk kellene, hogy utolérjük a rohanó világot” – kézművesek küzdelme az ipar tempójával – galériával
- Nárcisztikus személyiségzavar és a rejtett jelek, amiket nem veszel észre – interjú egy klinikai szakpszichológussal