Macskatetemre bukkantak egy szegedi kutyafuttatóban

Megrázó élményben volt része egy szegedi nőnek, aki békés délutáni sétáját szakította félbe, amikor egy kutyafuttatóban több kutya lelkesen ásni kezdett, majd valamit rágcsált. Amikor közelebb ment, megdöbbenve látta, hogy egy alig pár centi mélyre elásott macska vagy kutya tetemére bukkantak. A kutyákat gyorsan elrángatták, a tetemet pedig eltávolították a futtató környékéről.

Kisállattemetés Szegeden: egy megrázó eset hívja fel a figyelmet a jogszerű és méltó búcsú fontosságára. Fotó: Facebook

Az tapasztalatait azért osztotta meg a közösségi médiában, hogy felhívja a figyelmet: fontos megfelelő, jogszerű és méltó módon gondoskodni az elhunyt házikedvencekről.

Kisállattemetés Szegeden: egyre népszerűbb alternatíva a hamvasztás

Akiknek nincs saját kertjük, vagy nem szeretnének hivatalos temetőbe temetni, gyakran választják a kisállathamvasztást. Magyarországon több helyen is elérhető ez a szolgáltatás, egyéni és csoportos formában is. Az egyéni hamvasztás során a gazdi visszakapja kedvence hamvait, amelyeket urnában otthon tarthat. Egy szegedi szolgáltató például kegyeleti megemlékezést is biztosít, mielőtt a hamvasztás megkezdődik, a folyamat pedig 1–3 órát vesz igénybe.

Szegeden nincs hivatalos kisállattemető

A városban jelenleg nem működik hivatalos kisállattemető, a nem engedélyezett temetkezési helyek használata pedig jogi és egészségügyi kockázatot hordoz. Legális megoldást a saját kertben történő temetés, a hivatalos kisállattemetők igénybevétele vagy a hamvasztás jelent.