Összefoglaltuk Csongrád-Csanád vármegye legfontosabb eseményeit. Bocsánatot kértek a kiskamaszok, megnéztük milyen egy igazi luxusingatlan és felfedeztük a Bödön piacot.

A beszólogató, trágár kiskamaszok büntetése a bocsánatkérés mellett a szemétszedés volt. Fotó forrása: Facebook, Hódmezővásárhelyi Csevegő

Nem szobafogság lett a büntetés a kiskamasz bandának, bocsánatot kellett kérniük mindenkitől, akiknek beszólogattak

Példaértékűen rendezte le a hódmezővásárhelyi édesapa a gyerekei és barátaik randalírozási ügyét. A tizenéves kiskamaszok beszólogattak az utcai járókelőknek, tiszteletlenül viselkedtek. Erről egy videó is kikerült a világhálóra, amit a szülők is láttak. Elbeszélgettek a gyerekeikkel, akiknek bocsánatot kellett kérniük azoktól, akiket megsértettek és még a szemetet is össze kellett szedniük azokon a helyeken, ahol a járókelőket inzultálták.

„Egész évben dolgoznunk kellene, hogy utolérjük a rohanó világot” – kézművesek küzdelme az ipar tempójával – galériával

Nem akarnak sietni, de muszáj megfelelniük az iparóriásoknak. Miközben a boltok már július végén őszi dekorációkkal árasztják el a polcokat, a Bödön Piac kézműves világában más az idő ritmusa.

Megerőszakolta és felgyújtotta a gyönyörű lányt, részletek a bestiális gyilkosságról

Szomorú jubileumhoz érkeztünk a hétvégén. Tizenkilenc éve, 2006. augusztus 10-én halt bele sérüléseibe a 18 éves magyarcsanádi Pénzes Henrietta, akit K. András, ismert nevén Muki, kirabolt, megerőszakolt és felgyújtott. 2021. júliusában szabadult a bűnös, de alig egy esztendővel később újra rács mögé került, mert meg akarta ölni az őt befogadó testvérét. Első fokon húsz év fegyházra ítélték.

Közel félmilliárdos luxusház Szegeden, ami Cristiano Ronaldonak is ismerős

Különleges luxusingatlan lett meghirdetve a szegedi lakáspiacon. A ház nem csak megjelenésében különleges, de berendezése még Cristiano Ronaldonak is ismerős lehet.