Tegnap, 11:40
Nem szobafogság lett a büntetés a kiskamasz bandának, bocsánatot kellett kérniük mindenkitől, akiknek beszólogattak
Példaértékűen rendezte le a hódmezővásárhelyi édesapa a gyerekei és barátaik randalírozási ügyét. A tizenéves kiskamaszok beszólogattak az utcai járókelőknek, tiszteletlenül viselkedtek. Erről egy videó is kikerült a világhálóra, amit a szülők is láttak. Elbeszélgettek a gyerekeikkel, akiknek bocsánatot kellett kérniük azoktól, akiket megsértettek és még a szemetet is össze kellett szedniük azokon a helyeken, ahol a járókelőket inzultálták.
Lapunk is megírta, hogy 4 tizenévei elején járó fiú, egyikük elektromos rollerrel, a többiek biciklivel járták főleg a Hódtó, de a belváros utcáit is a vakáció alatt. A kiskamaszok beszólogattak a járókelőknek, trágárkodtak, állítólag fiatal lányokba is belekötöttek, de az idősebbek sem tették ki az ablakba, ami a gyerekbanda szájából kiszaladt, olyan csúnyán beszéltek.
Az apa telefonszámán jelentkezhettek, akiket a kiskamaszok megsértettek
Készült erről egy videó, amit néhány óra alatt több mint 70 ezren láttak, köztük a gyerekek szülei is, akik példaértékűen reagáltak. Nem mentegették a gyerekeiket, hanem bocsánatot kellett kérniük mindenkitől, akiket megsértettek. Sok szülő tanulhatna tőlük. Az egyik testvérpár apukája kommentelt a videó alá, megadta a telefonszámát, hogy azon jelezzék a vásárhelyiek, hogy kiket sértegettek a gyermekei és a barátaik.
A szülők elbeszélgettek a 11-12 éveseikkel
– Mai napon 16 órai kezdéssel kezdjük a várost bejárni, ahol a gyerekek garázdálkodtak és vegzálták az ott lakókat. Elsődleges célunk az, hogy visszaadjuk a társadalomnak egy kicsi jó érzést. Ugyanis a gyerekekkel, szülőkkel együtt elmegyünk a helyszínekre, és önkéntes alapon szemétgyűjtést tartunk azokon a területeken ahol történtek ezek a sajnálatos, bár nem megbocsáthatatlan atrocitások. A gyerekekkel minden szülő elbeszélgetett, és bízunk benne, hogy el is jutott a tudatukig, hogy ilyet nem szabad csinálni. 11-12 éves karakán csibész fiúkról van szó akik most bontogatják a szárnyukat – írta az egyik érintett édesapa még pénteken délután.
Szombaton egy újabb poszt született, amiből kiderült, hogy 20-25 helyszínt kerestek fel a helytelen viselkedésű kiskamaszok két apuka kíséretében. Bocsánatot kértek és összeszedték a környéken a szemetet .
– Külön ki szeretném emelni a hódmezővásárhelyi lakosok hozzáállását ebbe a sajnálatos, de a végén happy enddel zárult gyerekcsíny sorozatnak. Halkan megjegyzem, ez már tényleg több volt a gyerekcsínynél, ez nagyon nem volt a jó ízlésen belül, átestek a gyerekek a ló túloldalára, és ez szemtelenség volt részükről. Megbeszéltük a problémát, elnézést kértek, és közben a környékben összegyűjtötték a szemetet. A gyerekek ígéretet tettek arra, hogy soha többet nem fordul ilyen elő, ez egy nagyon jó lecke volt nekik - írta az apuka egy Facebook csoportban.
