augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

36°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Példaérték

56 perce

Nem szobafogság lett a büntetés a kiskamasz bandának, bocsánatot kellett kérniük mindenkitől, akiknek beszólogattak

Címkék#bocsánat#édesapa#kiskamasz

Példaértékűen rendezte le a hódmezővásárhelyi édesapa a gyerekei és barátaik randalírozási ügyét. A tizenéves kiskamaszok beszólogattak az utcai járókelőknek, tiszteletlenül viselkedtek. Erről egy videó is kikerült a világhálóra, amit a szülők is láttak. Elbeszélgettek a gyerekeikkel, akiknek bocsánatot kellett kérniük azoktól, akiket megsértettek és még a szemetet is össze kellett szedniük azokon a helyeken, ahol a járókelőket inzultálták.

Kovács Erika

Lapunk is megírta, hogy 4 tizenévei elején járó fiú, egyikük elektromos rollerrel, a többiek biciklivel járták főleg a Hódtó, de a belváros utcáit is a vakáció alatt. A kiskamaszok beszólogattak a járókelőknek, trágárkodtak, állítólag fiatal lányokba is belekötöttek, de az idősebbek sem tették ki az ablakba, ami a gyerekbanda szájából kiszaladt, olyan csúnyán beszéltek.

A beszólogató kiskamaszok szedik a szemetet Hódmezővásárhelyen
 A beszólogató, trágár kiskamaszok büntetése a bocsánatkérés mellett a szemétszedés volt. Fotó forrása: Facebook, Hódmezővásárhelyi Csevegő

Az apa telefonszámán jelentkezhettek, akiket a kiskamaszok megsértettek

Készült erről egy videó, amit néhány óra alatt több mint 70 ezren láttak, köztük a gyerekek szülei is, akik példaértékűen reagáltak. Nem mentegették a gyerekeiket, hanem bocsánatot kellett kérniük mindenkitől, akiket megsértettek. Sok szülő tanulhatna tőlük. Az egyik testvérpár apukája kommentelt a videó alá, megadta a telefonszámát, hogy azon jelezzék a vásárhelyiek, hogy kiket sértegettek a gyermekei és a barátaik.

A szülők elbeszélgettek a 11-12 éveseikkel

– Mai napon 16 órai kezdéssel kezdjük a várost bejárni, ahol a gyerekek garázdálkodtak és vegzálták az ott lakókat. Elsődleges célunk az, hogy visszaadjuk a társadalomnak egy kicsi jó érzést. Ugyanis a gyerekekkel, szülőkkel együtt elmegyünk a helyszínekre, és önkéntes alapon szemétgyűjtést tartunk azokon a területeken ahol történtek ezek a sajnálatos, bár nem megbocsáthatatlan atrocitások. A gyerekekkel minden szülő elbeszélgetett, és bízunk benne, hogy el is jutott a tudatukig, hogy ilyet nem szabad csinálni. 11-12 éves karakán csibész fiúkról van szó akik most bontogatják a szárnyukat – írta az egyik érintett édesapa még pénteken délután.

Szombaton egy újabb poszt született, amiből kiderült, hogy 20-25 helyszínt kerestek fel a helytelen viselkedésű kiskamaszok két apuka kíséretében. Bocsánatot kértek és összeszedték a környéken a szemetet .

– Külön ki szeretném emelni a hódmezővásárhelyi lakosok hozzáállását ebbe a sajnálatos, de a végén happy enddel zárult gyerekcsíny sorozatnak. Halkan megjegyzem, ez már tényleg több volt a gyerekcsínynél, ez nagyon nem volt a jó ízlésen belül, átestek a gyerekek a ló túloldalára, és ez szemtelenség volt részükről. Megbeszéltük a problémát, elnézést kértek, és közben a környékben összegyűjtötték a szemetet. A gyerekek ígéretet tettek arra, hogy soha többet nem fordul ilyen elő, ez egy nagyon jó lecke volt nekik - írta az apuka egy Facebook csoportban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu