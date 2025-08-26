augusztus 26., kedd

Izsó névnap

23°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fenntartás

1 órája

Megmarad a makói kisposta, de nagy változás jön a működésében

Címkék#Újváros#kisposta#Magyar Posta Zrt#önkormányzat

Az újvárosi postahely megmarad Makón, fenntartása azonban olcsóbb lesz, mint korábban, mert nem az önkormányzat, hanem annak cége üzemelteti postapontként. A szerdai ülésen dönthet a helyi képviselő-testület arról, hogy a kisposta fenntartásához szükséges összeget a város átadja a Szolgáltató Zrt-nek.

Szabó Imre

Mint akkoriban megírtuk, Makón 3 éve óriási felháborodást keltett az újvárosi kisposta ügye. A Magyar Posta ugyanis, miután a város a szolgáltatásnak otthont adó épület teljes körű felújítására több mint 12 millió forintot költött, úgy döntött, bezárja azt. A munka 2022 szeptemberében fejeződött be és rá alig pár hétre, november 14-én került lakat a bejáratára. Beszámoltunk róla, ezt követően Farkas Éva Erzsébet polgármester kiharcolta, hogy a hivatalos nevén makói 2. posta tovább működhessen: a megszületett megállapodás szerint 2023 januárjában, változatlan formában újra nyithatott. Az önkormányzat elengedte a bérleti díjat, fizette a dolgozók bérét és járulékát, illetve a fenntartás egyéb költségeit. A postai szolgáltatás negyedéves díja legutóbb 7 millió forint volt.

kisposta
A kisposta kevesebb pénzből működik Újvároson. Illusztrácó: Flajsz Péter

A kisposta fenntartása olcsóbb lesz Makón 

Időközben a szerződést a makói önkormányzat felmondta, de csak azért, hogy pénzt takarítson meg – a postai szolgáltatás változatlan marad Újvároson. A város helyett ugyanis a Makói Szolgáltató Zrt. lesz a továbbiakban a Magyar Posta szolgáltató partnere. Ennek érdekében a város korábban már ingyenesen használatba adta az önkormányzati cégnek a kisposta épületét, sőt a szerdai ülésen arról is dönthetnek a képviselők, hogy a szolgáltatás költségét átadják a Zrt-nek. Az összeg negyed évre bruttó 6 millió forint, ami – mint az előterjesztés írja – jelentős megtakarítás. Az újvárosi postahelyen egyébként a fenntartó-váltás, mint korábban megírtuk, a szolgáltatási skála bővítésére is alkalmat kínál, például sorsjegy- és lottóárusításra.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu