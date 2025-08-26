Megmarad a makói kisposta, de nagy változás jön a működésében

Mint akkoriban megírtuk, Makón 3 éve óriási felháborodást keltett az újvárosi kisposta ügye. A Magyar Posta ugyanis, miután a város a szolgáltatásnak otthont adó épület teljes körű felújítására több mint 12 millió forintot költött, úgy döntött, bezárja azt. A munka 2022 szeptemberében fejeződött be és rá alig pár hétre, november 14-én került lakat a bejáratára. Beszámoltunk róla, ezt követően Farkas Éva Erzsébet polgármester kiharcolta, hogy a hivatalos nevén makói 2. posta tovább működhessen: a megszületett megállapodás szerint 2023 januárjában, változatlan formában újra nyithatott. Az önkormányzat elengedte a bérleti díjat, fizette a dolgozók bérét és járulékát, illetve a fenntartás egyéb költségeit. A postai szolgáltatás negyedéves díja legutóbb 7 millió forint volt.

A kisposta kevesebb pénzből működik Újvároson. Illusztrácó: Flajsz Péter

A kisposta fenntartása olcsóbb lesz Makón

Időközben a szerződést a makói önkormányzat felmondta, de csak azért, hogy pénzt takarítson meg – a postai szolgáltatás változatlan marad Újvároson. A város helyett ugyanis a Makói Szolgáltató Zrt. lesz a továbbiakban a Magyar Posta szolgáltató partnere. Ennek érdekében a város korábban már ingyenesen használatba adta az önkormányzati cégnek a kisposta épületét, sőt a szerdai ülésen arról is dönthetnek a képviselők, hogy a szolgáltatás költségét átadják a Zrt-nek. Az összeg negyed évre bruttó 6 millió forint, ami – mint az előterjesztés írja – jelentős megtakarítás. Az újvárosi postahelyen egyébként a fenntartó-váltás, mint korábban megírtuk, a szolgáltatási skála bővítésére is alkalmat kínál, például sorsjegy- és lottóárusításra.