Állami elismerések
3 órája
Helyi hősök és évtizedes teljesítmények állnak a kitüntetések mögött
Idén több megyei szakember kapott elismerést az állatól. A kitüntetéseket és elismeréseket augusztus 20-a alkalmából osztották ki.
Több Csongrád-Csanád vármegyei érintettje volt az augusztus 20., államalapító Szent István király ünnepe alkalmából adományozott kitüntetéseknek és elismeréseknek.
Helyi szakemberek elismerése kitüntetésekkel
- Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Bálint Sándor Pál, a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese az állami erdőgazdálkodás területén végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként és Ledó Ferenc kertészmérnök, növényvédő szakmérnök, a Dél-alföldi Kertészek Szövetkezetének nyugalmazott elnöke, szaktanácsadó a termelői integrációk fejlesztése területén végzett több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként.
- Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át dr. Mecseki Sándor, Derekegyház község nyugalmazott háziorvosa az évtizedek óta nagy elhivatottsággal végzett gyógyítómunkája, értékes szakmai pályája elismeréseként.
- Az Életfa Emlékplakett Bronz Fokozat elismerést adományozta az agrárminiszter Héjja Lászlóné, a Székkutasi Növényfajta Kísérleti Állomás mezőgazdasági technikusa részére a Székkutasi Növényfajta Kísérleti Állomáson végzett évtizedes munkájáért.
- Fleischmann Rudolf Díjat kapott dr. Szél Sándor, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. Szeged tudományos tanácsadója a hímsteril alapon szervezhető vetőmagtermesztés és cikloxidim rezisztens hibridek előállításáért.
- Nagy István agrárminisztertől Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Borcsik Zoltán, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának osztályvezetője a magyar növényegészségügy támogatásáért, fenntartásáért és fejlesztéséért; Kovács Károly, a Makói Alföldi ASzC Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola oktatója a mezőgazdasági gépészet területén több mint három évtizeden át végzett magas színvonalú oktatómunkája elismeréseként; Kübekházi Tibor, a szegedi Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum karbantartója a technikumban végzett lelkiismeretes karbantartói munkájáért; Radó Sándor, a szegedi Sole-Mizo Zrt. pasztőröse a tejiparban végzett több évtizedes kiváló munkájáért; Szakács János Péter, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság gépkezelője a Homokhátság Tájegység teljes működési területén végzett kiemelkedő területkezelési munkájáért és Treitz Zoltán, a Pick Szeged Zrt. húsipari szak- és betanított munkása a húsiparban végzett több évtizedes kiváló és áldozatos munkájáért.
- Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át dr. Glässer Norbert kulturális antropológusnak, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara egyetemi docensének, a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány tudományos munkatársának magas színvonalú tudományos és oktatói tevékenysége, valamint a Holokauszt Dokumentációs és Emlékközpont ismeretterjesztő és szemléletformáló tevékenységét támogató munkája elismeréseként.
Ezt ne hagyja ki!Összefoglaló
12 órája
Autó az árokban, ikonikus bisztró visszatér, spanyol focicsapat Szegeden
Ezt ne hagyja ki!Növényzet
13 órája
Parkolásnál figyeljetek: permetezés miatt nyomot hagyhat az autókon a szer
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre