Állami elismerések
29 perce
Helyi hősök és évtizedes teljesítmények állnak a kitüntetések mögött
Idén több megyei szakember kapott elismerést az állatól. A kitüntetéseket és elismeréseket augusztus 20-a alkalmából osztották ki.
Több Csongrád-Csanád vármegyei érintettje volt az augusztus 20., államalapító Szent István király ünnepe alkalmából adományozott kitüntetéseknek és elismeréseknek.
Helyi szakemberek elismerése kitüntetésekkel
- Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Bálint Sándor Pál, a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese az állami erdőgazdálkodás területén végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként és Ledó Ferenc kertészmérnök, növényvédő szakmérnök, a Dél-alföldi Kertészek Szövetkezetének nyugalmazott elnöke, szaktanácsadó a termelői integrációk fejlesztése területén végzett több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként.
- Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át dr. Mecseki Sándor, Derekegyház község nyugalmazott háziorvosa az évtizedek óta nagy elhivatottsággal végzett gyógyítómunkája, értékes szakmai pályája elismeréseként.
- Az Életfa Emlékplakett Bronz Fokozat elismerést adományozta az agrárminiszter Héjja Lászlóné, a Székkutasi Növényfajta Kísérleti Állomás mezőgazdasági technikusa részére a Székkutasi Növényfajta Kísérleti Állomáson végzett évtizedes munkájáért.
- Fleischmann Rudolf Díjat kapott dr. Szél Sándor, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. Szeged tudományos tanácsadója a hímsteril alapon szervezhető vetőmagtermesztés és cikloxidim rezisztens hibridek előállításáért.
- Nagy István agrárminisztertől Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Borcsik Zoltán, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának osztályvezetője a magyar növényegészségügy támogatásáért, fenntartásáért és fejlesztéséért; Kovács Károly, a Makói Alföldi ASzC Galamb József Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola oktatója a mezőgazdasági gépészet területén több mint három évtizeden át végzett magas színvonalú oktatómunkája elismeréseként; Kübekházi Tibor, a szegedi Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum karbantartója a technikumban végzett lelkiismeretes karbantartói munkájáért; Radó Sándor, a szegedi Sole-Mizo Zrt. pasztőröse a tejiparban végzett több évtizedes kiváló munkájáért; Szakács János Péter, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság gépkezelője a Homokhátság Tájegység teljes működési területén végzett kiemelkedő területkezelési munkájáért és Treitz Zoltán, a Pick Szeged Zrt. húsipari szak- és betanított munkása a húsiparban végzett több évtizedes kiváló és áldozatos munkájáért.
- Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adta át dr. Glässer Norbert kulturális antropológusnak, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara egyetemi docensének, a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány tudományos munkatársának magas színvonalú tudományos és oktatói tevékenysége, valamint a Holokauszt Dokumentációs és Emlékközpont ismeretterjesztő és szemléletformáló tevékenységét támogató munkája elismeréseként.
