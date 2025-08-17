Nem bírom a hőséget. Igaz, ő sem bír engem, különben nem kínozna. Ami az utóbbi pár napban volt – és még lesz –, ahogy mondani szoktuk, embertelen. A meleg elől nem menekülhetünk, és a végtelenségig sem szabadulhatunk meg ruháinktól. Ha ezt tennénk, meztelen férfiak és nők sétálnának az utcákon, és a kutyákat, macskákat is kopaszra nyíratnák gazdáik. A hideg jobb, a ruhákkal, réteges öltözködéssel védekezhetünk, otthon fűthetünk. Igaz, azt sem kell nagyon, mert farkasordító hideg már jó ideje nincs. Kell egy klíma.

A klíma, a hőség egyre elviselhetetlenebb a Földön. Illusztráció.

Nyár van, kánikula

De most nyár van és kánikula, hetek óta. Eddig nem szereltettem klímát a lakásomba, úgy voltam vele, nem fontos, valahogy kibírom. Nem igaz. Pár napot home office-ban voltunk, és nekem a konyhában a szinte egész falat betöltő ablakkal szembeni asztalon van az irodám, ott dolgozok. Eddig nem volt ezzel különösebb baj, de most úgy éreztem többször is, hogy meghalok, ha nem azonnal, akkor egy kicsit később. Hűsítőként eszembe jutottak a sajtóház klímái, amik olyan jól „melóznak”, hogy már a jeges macik is dideregnének az asztalok és székek között bóklászva. Erre van megoldás, kinyitjuk az emeleti ajtót és beengedjük a meleget. Nyáron fűtünk, kívülről. Sajnos, hideget nem tudunk, tudok most beengedni. Míg ezeket a sorokat írom is csurog rólam a víz, hűs sehol, az éjszaka és a hajnal sokkal elviselhetőbb.

Aggasztó a klíma

Hadat üzenek a forróságnak! Veszek, beszereltetek otthon egy klímát. A legdurvább az, hogy Görögországban nyaraló ismerősöm azt mesélte, nappal sem volt sokkal melegebb 32 foknál. Itthon pedig a 40-et ostromolta a higanyszál és a digitális kijelző. Ha így folytatódik, a klíma – nem az enyém, a Földé – annyira megváltozik, hogy Magyarország és Finnország exportál majd banánt és narancsot Afrikába és Dél-Amerikába, ahol pedig hidegtűrő növényeket termesztenek majd. Tenni kellene valamit, amíg ez klíma úgy, ahogy működik, mert kicserélni, újat venni nem lehet.

