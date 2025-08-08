52 perce
Összefogtak a szegváriak, hogy az óvodások csendespihenőjét ne zavarja a kánikula
Három klímát szerelt fel az önkormányzat a Kurca-parti Óvoda és a Katica Bölcsőde csoportszobáiba. A nagy melegben, a klíma jóvoltából, jóval elviselhetőbb a kicsiknek az épületben tartózkodás, ráadásul így a délutáni alvásuk is kellemesebb a hűvös csoportszobában. Összefogásból valósult meg a beruházás.
Szegvár Nagyközség Önkormányzata, immár hagyományosan, az adventi időszakban gyűjtést szervezett. Ebből a pénzből vásároltak berendezéseket. A három klíma jó szolgálatot tesz az óvodában és a bölcsődében.
Tavaly a játszóteret újították fel
Tavalyelőtt szervezett az önkormányzat először jótékonysági gyűjtést az adventi időszakban. A négy gyertyagyújtáson adománydobozokba lehetett pénzt dobni, és egy számlaszámot is megadott a település, ahová utalhattak a jó szándékú emberek. Akkor a képviselők is felajánlották egyhavi tiszteletdíjukat, illetve az önkormányzat minden befolyt összeghez hozzátett 2 forintot.
Így, mintegy 4 millió forintból újulhatott meg a körforgalomnál lévő játszótér.
2023 adventjén a gyűjtés célja a klíma volt
Tavaly advent idején a Kurca-Parti Óvoda és Katica Bölcsőde klimatizálást tűzte ki célul az önkormányzat.
A befolyt összeg forintjaihoz ezúttal is két-két forintot tett hozzá önkormányzatunk, így 3 klímát szerelhettünk fel. A munka is felajánlásból, önkéntes segítséggel történt, úgyhogy nem kellett érte külön fizetni
– mondta Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere.
A konyha tetőszerkezetének felújítására 3 millió forint gyűlt össze
Más felajánlás is történt a szegvári óvoda életében. A Csongrád-bokrosi Mars cég dolgozói és néhány szülő végzett az óvoda augusztusi nyitása előtt társadalmi munkát. Lefestették a kerítéseket és az udvari játékeszközöket is.
Nemrégiben zárult le az a gyűjtés is, amit a napközikonyha néhány hete leégett tetőszerkezete felújítására gyűjtöttek.
Itt 3 millió forintot adakoztak az emberek. Az összeg magasabb lesz, mert a katolikus egyház helyi hívei is szerveztek gyűjtést.
