Nem minden hős visel köpenyt, de ők azok, akik nap mint nap életet mentenek

A Tappancs Állatvédő Alapítvány volt segítségünkre a kérdés megválaszolásában: mit is kell tennünk ha kóbor állatot látunk a városban? Manapság sajnos egyre gyakrabban futhatunk bele utcán kóborló kutyába vagy különböző helyekre kirakott kisállatokba. Meglehet, hogy ilyen esetben nem tudjuk, hogy mi is a pontosan a megfelelő eljárás.

Nem minden hős visel köpenyt, de a Tappancs munkatársai igen! Fotó: Kis Zoltán

Mit kell csinálni, ha kóbor állatot látunk?

Gácsi Mária a Tappancs Állatvédő Alapítvány kurátori tagja fogalmazta meg, miként kell ilyen esetben jól eljárni:

– Első körben a mikrochip leolvasására kell törekedni, már szinte minden MOL benzinkúton elérhető ilyen pont, illetőleg a Szegedi Kutyások Facebook csoportban is kiemelten szerepelnek chipleolvasó helyek – fejtette ki Gácsi Mária.

Kiemelte, hogy azért van erre szükség, hogy gazdás kutya ne foglalja a helyet olyan elől, aki ténylegesen gazdátlan, mivel, ha nincs meg a kötelező oltása a kutyának 2 hétre karanténba kell helyezni, a gazda csak ezután viheti haza. Ha a kutya nem rendelkezik mikrochippel, akkor igyekszünk azonnal, vagy a lehetőségeinkhez mérten a legrövidebb időn belül fogadni.

– Ami hatalmas segítséget jelent ilyen helyzetben, hogy semmiképpen se hagyjuk magára az állatot, maradjunk ott a kutyával vagy próbáljuk meg figyelemmel kísérni, hogy merre jár. Ez azért nagyon fontos, mert az önkéntes chipolvasók időt, energiát és pénzt nem sajnálva igyekeznek a segítségünkre, de a legtöbb esetben felesleges az útjuk, mert a kutya már rég nincs a bejelentett helyen – hangsúlyozta Mária.

Amint megtörtént a chip leolvasása, máris hozzáférünk az állat nevéhez, korához, de a személyes adatok védelme miatt a gazdi valódi kilétét egy állatorvos tudja kideríteni – ezt követően könnyedén haza tudjuk juttatni az otthonába.

Na, de mit NE tegyünk ilyen esetben?

– „Ne menjünk el mellette szó nélkül!” – hangsúlyozta Gácsi Mária. Lerágott csontnak tűnhet, de valós problémát vázolt fel a kurátori tag. Törekedjünk a segítségnyújtásra, számtalan lehetőségünk van egy kóbor állat beazonosítására.

Beszélgetésünk során kitértünk arra is, hogy milyen állatok érkeznek az alapítványhoz, illetőleg milyen állapotban: a válaszra mi sem voltunk felkészülve.