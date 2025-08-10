49 perce
Nem minden hős visel köpenyt, de ők azok, akik nap mint nap életet mentenek
Manapság egyre több kóbor állattal találkozhatunk az utcákon, de vajon mit kell tenni ilyen esetben? A Tappancs Állatvédő Alapítvány volt segítségünkre a kérdés megválaszolásában.
Mit kell csinálni, ha kóbor állatot látunk?
Gácsi Mária a Tappancs Állatvédő Alapítvány kurátori tagja fogalmazta meg, miként kell ilyen esetben jól eljárni:
– Első körben a mikrochip leolvasására kell törekedni, már szinte minden MOL benzinkúton elérhető ilyen pont, illetőleg a Szegedi Kutyások Facebook csoportban is kiemelten szerepelnek chipleolvasó helyek – fejtette ki Gácsi Mária.
Kiemelte, hogy azért van erre szükség, hogy gazdás kutya ne foglalja a helyet olyan elől, aki ténylegesen gazdátlan, mivel, ha nincs meg a kötelező oltása a kutyának 2 hétre karanténba kell helyezni, a gazda csak ezután viheti haza. Ha a kutya nem rendelkezik mikrochippel, akkor igyekszünk azonnal, vagy a lehetőségeinkhez mérten a legrövidebb időn belül fogadni.
– Ami hatalmas segítséget jelent ilyen helyzetben, hogy semmiképpen se hagyjuk magára az állatot, maradjunk ott a kutyával vagy próbáljuk meg figyelemmel kísérni, hogy merre jár. Ez azért nagyon fontos, mert az önkéntes chipolvasók időt, energiát és pénzt nem sajnálva igyekeznek a segítségünkre, de a legtöbb esetben felesleges az útjuk, mert a kutya már rég nincs a bejelentett helyen – hangsúlyozta Mária.
Amint megtörtént a chip leolvasása, máris hozzáférünk az állat nevéhez, korához, de a személyes adatok védelme miatt a gazdi valódi kilétét egy állatorvos tudja kideríteni – ezt követően könnyedén haza tudjuk juttatni az otthonába.
Na, de mit NE tegyünk ilyen esetben?
– „Ne menjünk el mellette szó nélkül!” – hangsúlyozta Gácsi Mária. Lerágott csontnak tűnhet, de valós problémát vázolt fel a kurátori tag. Törekedjünk a segítségnyújtásra, számtalan lehetőségünk van egy kóbor állat beazonosítására.
Nem minden hős visel köpenyt, de a Tappancs munkatársai igen!
Beszélgetésünk során kitértünk arra is, hogy milyen állatok érkeznek az alapítványhoz, illetőleg milyen állapotban: a válaszra mi sem voltunk felkészülve.
– Akad olyan kutyus, akinek társát és ő magát is baltával vertek fejbe, de rendszeresen érkeznek be olyan kutyusok, akiknek nyakörve már belenőtt az állat húsába – mesélte Gácsi Mária és Csatordai Ilona.
Egy történet azonban különösen megrázó: méghozzá Sisi története. Egy orvosi rendelő előtt találtak rá, állatorvoshoz vittük azonnal, ahol gennyes méhgyulladást diagnosztizáltak nála: napokig élet-halál között lebegett. Ilona vette gondozásába és követte nyomon a Sisi állapotának minden egyes pozitív és olykor negatív fordulatát, majd gyógyulása és az oltási programja után, egy olyan családba került, ahol két idősebb társával azóta is boldogan él – mesélte Csatordai Ilona.
