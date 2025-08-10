augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

37°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség

49 perce

Nem minden hős visel köpenyt, de ők azok, akik nap mint nap életet mentenek

Címkék#Tappancs Állatvédő Alapítvány#segítség#mikrochip

Manapság egyre több kóbor állattal találkozhatunk az utcákon, de vajon mit kell tenni ilyen esetben? A Tappancs Állatvédő Alapítvány volt segítségünkre a kérdés megválaszolásában.

Kis Zoltán

A Tappancs Állatvédő Alapítvány volt segítségünkre a kérdés megválaszolásában: mit is kell tennünk ha kóbor állatot látunk a városban? Manapság sajnos egyre gyakrabban futhatunk bele utcán kóborló kutyába vagy különböző helyekre kirakott kisállatokba. Meglehet, hogy ilyen esetben nem tudjuk, hogy mi is a pontosan a megfelelő eljárás.

Ők megmentik a kóbor állatokat
Nem minden hős visel köpenyt, de a Tappancs munkatársai igen! Fotó: Kis Zoltán 

Mit kell csinálni, ha kóbor állatot látunk?

Gácsi Mária a Tappancs Állatvédő Alapítvány kurátori tagja fogalmazta meg, miként kell ilyen esetben jól eljárni:

– Első körben a mikrochip leolvasására kell törekedni, már szinte minden MOL benzinkúton elérhető ilyen pont, illetőleg a Szegedi Kutyások Facebook csoportban is kiemelten szerepelnek chipleolvasó helyek – fejtette ki Gácsi Mária. 

Kiemelte, hogy azért van erre szükség, hogy gazdás kutya ne foglalja a helyet olyan elől, aki ténylegesen gazdátlan, mivel, ha nincs meg a kötelező oltása a kutyának 2 hétre karanténba kell helyezni, a gazda csak ezután viheti haza. Ha a kutya nem rendelkezik mikrochippel, akkor igyekszünk azonnal, vagy a lehetőségeinkhez mérten a legrövidebb időn belül fogadni. 

– Ami hatalmas segítséget jelent ilyen helyzetben, hogy semmiképpen se hagyjuk magára az állatot, maradjunk ott a kutyával vagy próbáljuk meg figyelemmel kísérni, hogy merre jár. Ez azért nagyon fontos, mert az önkéntes chipolvasók időt, energiát és pénzt nem sajnálva igyekeznek a segítségünkre, de a legtöbb esetben felesleges az útjuk, mert a kutya már rég nincs a bejelentett helyen – hangsúlyozta Mária.

Amint megtörtént a chip leolvasása, máris hozzáférünk az állat nevéhez, korához, de a személyes adatok védelme miatt a gazdi valódi kilétét egy állatorvos tudja kideríteni – ezt követően könnyedén haza tudjuk juttatni az otthonába.

Na, de mit NE tegyünk ilyen esetben?

– „Ne menjünk el mellette szó nélkül!” – hangsúlyozta Gácsi Mária. Lerágott csontnak tűnhet, de valós problémát vázolt fel a kurátori tag. Törekedjünk a segítségnyújtásra, számtalan lehetőségünk van egy kóbor állat beazonosítására.

Nem minden hős visel köpenyt, de a Tappancs munkatársai igen!

Beszélgetésünk során kitértünk arra is, hogy milyen állatok érkeznek az alapítványhoz, illetőleg milyen állapotban: a válaszra mi sem voltunk felkészülve.

– Akad olyan kutyus, akinek társát és ő magát is baltával vertek fejbe, de rendszeresen érkeznek be olyan kutyusok, akiknek nyakörve már belenőtt az állat húsába – mesélte Gácsi Mária és Csatordai Ilona.

Egy történet azonban különösen megrázó: méghozzá Sisi története. Egy orvosi rendelő előtt találtak rá, állatorvoshoz vittük azonnal, ahol gennyes méhgyulladást diagnosztizáltak nála: napokig élet-halál között lebegett. Ilona vette gondozásába és követte nyomon a Sisi állapotának minden egyes pozitív és olykor negatív fordulatát, majd gyógyulása és az oltási programja után, egy olyan családba került, ahol két idősebb társával azóta is boldogan él – mesélte Csatordai Ilona.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu