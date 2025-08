Nyitva találtuk a makói kolbászgyár kapuját, belestünk a legendás épületbe, ami 24 éve vár új gazdára

Közel negyedszázad múltán is sokan emlékeznek Makón az egykori kolbászgyárra. A húsüzem kívülről ma már lepusztultnak látszó Justh Gyula utcai épületegyüttese 24 esztendeje, 2001 áprilisában zárt be, sorsáról a tulajdonos Pick Rt. döntött. Az utolsó időkben Hentes- és Szárazáru Gyártó Kft. néven működött és 80 ember munkahelye volt. Az egykori húsüzem máig híres terméke a makói csípős kolbász volt, amit aztán a Pick gyártott tovább az eredeti recept alapján. Miután lakat került rá, többen is megpróbálták hasznosítani; egy időben raktárként működött, szerették volna zöldségfeldolgozóvá alakítani, legutóbb, 2019-ben pedig eredeti funkciójához hasonlóan húsfeldolgozót szeretett volna indítani benne egy társaság. Pályázati támogatást is nyertek erre a célra, ám végül mégsem jártak sikerrel. A városban egyébként az utóbbi időben már az a szóbeszéd is felmerült, hogy esetleg munkásszállót építenének a területén, kínaiak számára.

A kolbászgyár üres épülete előtt nő a gyom. Fotó: Szabó Imre

A kolbászgyár homlokzatán még mindig látható a molinó

Amikor a helyszínen megnéztük az üresen álló gyárat, azt láttuk, a kapuja valóban nyitva van. Bekiabáltuk, ám senki sem reagált. Az épület homlokzatán továbbra is látható az a nagy méretű molinó, ami azt hirdeti: 2,2 hektár ipari terület eladó. Amikor a telefonszámot még áprilisban felhívtuk, kiderült, egy ingatlanforgalmazó cégé. Akkor azt a felvilágosítást kaptuk, hogy már hosszú ideje igyekeznek értékesíteni az ingatlant, beleértve magát a gyárat is.

Hatalmas plakát hirdeti az egykori épületet. Fotó: Szabó Imre

Vajon végre sikerrel jártak? Most, mivel a molinó még mindig látható a Justh Gyula utcai homlokzaton, újra telefonáltunk. Kiderült, az ingatlant még mindig árulják, a kapu pedig azért van időnként nyitva, mert a hátsó részen tereprendezés folyik.

Megkérdeztük azt is, milyen áron lehetne megvásárolni, erre azonban nem kaptunk választ, és attól is elzárkóztak, hogy odabent fotókat készítsünk.