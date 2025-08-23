A Rákosi útnál nem kellett, a Hagymatikum udvarára viszik

A napokban Farkas Éva Erzsébet makói polgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy elköltöztetik eddigi helyéről az egyik kondiparkot. Arról van szó, amit a Rákosi út mentén, a gyárnegyedben, a Continental helyi üzemével szemben létesítettek 2022 augusztusában egy füves területen, megfelelő biztonságos talajborítással. Megírtuk: hat elemből áll, együtt alkalmasak minden izomcsoport átmozgatására és könnyen megközelíthető, mert közvetlenül a kerékpárút mellett van. Biciklitárolókat is kialakítottak mellette.

Kondipark a makói gyárnegyedben. Archív fotó: Szabó Imre

5 milló forintba kerültek egyenként

Az akkori érintett önkormányzati képviselő, Mágori András az átadást követően azt írta róla közösségi oldalán, hogy nagyjából két körzet határára épült, így egyaránt használhatják az újvárosiak és a honvédiak is – meg persze rajtuk kívül bárki, akinek kedve támad hozzá, például a közeli üzemek dolgozói. Érdekes, hogy mit 3 évvel ezelőtti cikkünkből kiderül, pár héten belül ez volt a harmadik ilyen létesítmény, amit átadtak a Maros-parti városban. Önkormányzati beruházással épültek, egyenként 5 millióba kerültek.

A kondipark a Hagymatikumba kerül

– A létesítmény kihasználatlanságát hosszú ideje figyelemmel kísérve az a döntés született, hogy áthelyezésre kerül a Hagymatikum fürdő udvarára, a sportpályák közelébe – tudatta a polgármester a napokban közösségi oldalán. Mint írta, ezzel a lehetőséggel tovább bővítik a fürdő gazdag szolgáltatásainak körét.