Közeleg az év legnagyobb könyvrohama: fillérekért adják a köteteket a vármegye két városában

Sok könyv egy csésze kávénál is olcsóbban lesz megvásárolható hamarosan egy-egy napon át a vármegye két településén. Az Alexandra Kiadócsoport által szervezett, országjáró könyvvásár szeptemberben először Hódmezővásárhelyre, majd Szegedre érkezik.

A könyvvásár Szegeden szeptember 14-én lesz az SZTE TIK épületében, brutális könyvroham várható. Fotó: Karnok Csaba

Olcsó könyvek egy százasért

Akár már egyetlen pénzérméért új történetek, új világok, új kedvencek kerülhetnek a könyvvásár vevőiek könyvespolcaira, ugyanis sok kötetet mindössze száz forintért kínálnak majd az Alexandra könyvpiacán. Hogy mi az extrém olcsó könyvek titka?

– A kiadó munkatársai rengeteg könyvet vesznek kézbe nap mint nap, így elkerülhetetlen, hogy időnként egy-egy példány apróbb szépséghibát szenvedjen. De hiszen tudjuk: nem a borító teszi az olvasmányt. A könyvvásár célja épp ez, hogy azok a kötetek is új otthonra találjanak, amelyek talán nem tökéletes külsejűek, de belül hibátlanul izgalmasak, elgondolkodtatók, szórakoztatók – adták meg a választ a szervezők, akik ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy rengeteg teljesen hibátlan, akciós könyv is akad majd az összesen 15 ezer kötet között, amelyet az országjáró könyvvásár minden egyes állomásán áruba bocsátanak. Ráadásul az apróbb szépséghiba sem jelent többet a legtöbb kötet esetében, mint egy karcos borító, egy gyűrött sarok vagy épp egy nyomdai folt, ami mit sem csorbít a belső értéken.

Könyvvásár: ki korán kel, kincsre lel

Hódmezővásárhelyen szeptember 6-án 10 és 17 óra között a Hódtói Sportcsarnokban, Szegeden szeptember 14-én 10 és 17 óra között az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK) épületében lesz a szépséghibás könyvek vására. Érdemes lesz az érdeklődőknek időben érkezni, mert villámgyors készletkisöprés esetén a könyvvásár kapuit a meghirdetettnél hamarabb zárják. Márpedig, ahogy nemrég utánajártunk, a drága könyveket is viszik manapság, mint a cukrot. A filléres kötetekért feltehetően már nyitás előtt sorban állnak majd az érdeklődők.