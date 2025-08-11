Kovács Lajos István emlékére, aki nemcsak tanította Szegvár történelmét, de ápolta is azt

Életének 84. évében 2025. július 10-én elhunyt Kovács Lajos István pedagógus, helytörténész, a Szegvári Általános Iskola tanára és igazgatója, a Szegvári Falumúzeum vezetője, a Szegvári Napló újság egyik alapítója és főszerkesztője. Purgel Zoltán, a tanár úr volt diákja, a tanítványai és tisztelői nevében emlékezik meg róla.

Kovács Lajos István a Szegvári Általános Iskola és a Falumúzeum meghatározó alakja volt. Fotó: Purgel zoltán

Kovács Lajos István Hódmezővásárhelyen született 1941. november 14-én. Iskolai végzettsége tanító, általános iskolai fizikatanár, pedagógiai szakos egyetemi diplomát szerzett. 1974-ben költözött Szegvárra családjával, ahol aktív résztvevője volt minden szegvári, jó célt szolgáló megmozdulásnak.

A Szegvári Általános Iskolában fizika szakos tanár volt. Szigorú, emberséges, jó pedagógusként ismerték meg, akit szerettek a tanítványai. 1974-től 1991-ig volt az iskola igazgatója. Ő kezdeményezte, hogy a kötelező oktatás mellett minél több szakkör, fakultáció, sportprogram működjön az iskolában. A tanár úr vezetése alatt épült meg 1983-ban a központi iskola melletti sportcsarnok is.

1991-ig vezette az iskolát, ettől kezdődően beosztott tanárként fizikát tanított és napközis csoportvezető tanár volt. A tanulók ragaszkodtak hozzá, mert nem csak a szaktárgyi ismereteik gyarapítását tekintette céljának, hanem gyermeki életük minden problémája felé érdeklődéssel és segítőkészséggel fordult.

Komoly érdeklődést mutatott a település helytörténete, néprajza iránt.

A Szegvári Falumúzeumot 1981-től kezdődően 26 éven át vezette. Igazi lokálpatriótaként ismertette a látogatókkal Szegvár gazdag történelmi múltját. A helyi kismesterségeket és azok művelőit is felkutatta, majd a gyerekek részére szervezett foglalkozásokat, amelyeket ezek a mesterek tartottak meg.

Szegvárt bemutató prospektusokkal népszerűsítette a falu turizmusát, több nagy kiállításon, pl. az országos Utazás kiállításon, képviselte a települést. Létrehozott egy 70 férőhelyes turistaszállást, s megalapította a szegvári Vendéglátás Szervező Irodát.

1988 tavaszán társaival megalapították a Szegvári Napló című havilapot, amelynek egészen 2012-ig a főszerkesztője volt.