Kovács Lajos István emlékére, aki nemcsak tanította Szegvár történelmét, de ápolta is azt
Életének 84. évében elhunyt Szegvár meghatározó pedagógusa és helytörténésze. Kovács Lajos István több évtizeden át tanított, vezette az általános iskolát és a Falumúzeumot.
Életének 84. évében 2025. július 10-én elhunyt Kovács Lajos István pedagógus, helytörténész, a Szegvári Általános Iskola tanára és igazgatója, a Szegvári Falumúzeum vezetője, a Szegvári Napló újság egyik alapítója és főszerkesztője. Purgel Zoltán, a tanár úr volt diákja, a tanítványai és tisztelői nevében emlékezik meg róla.
Kovács Lajos István Hódmezővásárhelyen született 1941. november 14-én. Iskolai végzettsége tanító, általános iskolai fizikatanár, pedagógiai szakos egyetemi diplomát szerzett. 1974-ben költözött Szegvárra családjával, ahol aktív résztvevője volt minden szegvári, jó célt szolgáló megmozdulásnak.
A Szegvári Általános Iskolában fizika szakos tanár volt. Szigorú, emberséges, jó pedagógusként ismerték meg, akit szerettek a tanítványai. 1974-től 1991-ig volt az iskola igazgatója. Ő kezdeményezte, hogy a kötelező oktatás mellett minél több szakkör, fakultáció, sportprogram működjön az iskolában. A tanár úr vezetése alatt épült meg 1983-ban a központi iskola melletti sportcsarnok is.
1991-ig vezette az iskolát, ettől kezdődően beosztott tanárként fizikát tanított és napközis csoportvezető tanár volt. A tanulók ragaszkodtak hozzá, mert nem csak a szaktárgyi ismereteik gyarapítását tekintette céljának, hanem gyermeki életük minden problémája felé érdeklődéssel és segítőkészséggel fordult.
Komoly érdeklődést mutatott a település helytörténete, néprajza iránt.
A Szegvári Falumúzeumot 1981-től kezdődően 26 éven át vezette. Igazi lokálpatriótaként ismertette a látogatókkal Szegvár gazdag történelmi múltját. A helyi kismesterségeket és azok művelőit is felkutatta, majd a gyerekek részére szervezett foglalkozásokat, amelyeket ezek a mesterek tartottak meg.
Szegvárt bemutató prospektusokkal népszerűsítette a falu turizmusát, több nagy kiállításon, pl. az országos Utazás kiállításon, képviselte a települést. Létrehozott egy 70 férőhelyes turistaszállást, s megalapította a szegvári Vendéglátás Szervező Irodát.
1988 tavaszán társaival megalapították a Szegvári Napló című havilapot, amelynek egészen 2012-ig a főszerkesztője volt.
Nevéhez fűződik az elszármazottak találkozójának ötlete és megrendezése is, amely több éven át rendeztek meg.
Kovács Lajos István kezdeményezésére 2000-ben jelent meg a „Szegvár – Tanulmányok a település történetéből” című könyv, amelyből több száz évre visszamenőleg megismerhetjük Szegvárt.
2005-ben munkájának elismeréséért „Szegvárért Emlékérem” kitüntetésben részesült.
2007-ben, a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet alapításának 50 éves évfordulójára megírta az „Öt évtized emlékei” című könyvet, amelyben feldolgozta a szegvári pénzintézet történetét.
Nekem az általános iskolai éveim alatt végig az iskola igazgatója volt – szerény, nyugalmat sugárzó, ám sajátságos humorú ember volt. Sok minden érdekelte, és mindenkit meg tudott nyugtatni optimista életszemléletével. Jó volt vele társalogni. Sokunk személyes emlékeiben kitörölhetetlen marad egyénisége. Tanár úr, emlékét örökre megőrizzük!
Tanítványai, tisztelői nevében: Purgel Zoltán