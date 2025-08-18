Kővel dobtak meg a suhancok egy hölgyet Vásárhelyen

Augusztus 15-én, a borfesztivál első napján történt az eset. Egy asszonyt egy nagyobb kővel dobtak fejbe. Erről a lánya írt a Hódmezővásárhely – csevegő nevű Facebook-csoportban.

A hölgy, akit kővel dobtak fejbe, már jobban van. Az eset arra figyelmeztet, hogy a szülőknek sokkal jobban oda kell figyelniük a kamasz gyermekeikre. Képünk illusztráció / Shutterstock

Vannak felelős, segítőkész kamaszok is, jeget vittek a sérült hölgynek

– Augusztus 15-én este, 21.45 és 22 óra között a borfesztivál idején, a Dr. Rapcsák András úti sakkterem közelében lévő játszótéren édesanyámat fejbe dobták egy körülbelül 10 centiméter átmérőjű kővel. Több 15 év körüli gyerek volt ott, de senki nem tudta, hogy ki volt. Az illető elszaladt. A kamerafelvétel megvan, és a rendőrségi feljelentés is megtörtént. Abban az esetben, ha jelentkezik vagy jelentkeznek a fiatalok, visszavonjuk a feljelentést! – írta a kővel megdobott hölgy lánya, aki köszönetet mondott a fesztivál egyik rendezőjének és három fiatal fiúnak, akik segítettek a helyszínre érkező mentősöknek és a rendőröknek. Ők hívták a biztonsági őrt, és jeget is vittek a megsérült hölgynek.

Nemrég egy kamaszbanda a Hódtóban szólogatott be felnőtteknek

A vásárhelyieket felháborította az eset, különösképpen, hogy nemrégiben a Hódtóban is egy kamaszbanda „garázdálkodott”: beszólogattak a járókelőknek, trágár szavakkal illettek mindenkit. Sokan tartottak a rolleres, biciklis kis huligánoktól. Végül kikerült az internetre egy felvétel a fiúk viselkedéséről, ahol az egyik testvérpár édesapja a gyerekeire ismert. Megadta a telefonszámát, hogy ott jelentkezzenek azok, akiket megsértettek a gyerekek. Több mint két tucat helyre mentek el személyesen bocsánatot kérni a szülők a gyerekeikkel, és még a szemetet is összeszedték a környéken. Voltak, akik követendő példaként beszéltek a szülők hozzáállásáról, mások azonban úgy vélték, a kamaszbanda tagjai a szemétszedés után valószínűleg jót nevettek, hogy megúszták ennyivel.

Azt javasolták, a hölgy, akit kővel dobtak fejbe, ne vonja vissza a feljelentést

A kővel dobálós eset kapcsán több kommentelő is megjegyezte, lehet, hogy majd itt is jelentkeznek a suhancok szülei, és visznek virágot a megsérült hölgynek, és ennyivel letudják az egészet. Mások megjegyezték, néha az embernek az az érzése, hogy a mai fiatalok egy részének mintha nem lennének szülei, mert úgy viselkednek, mintha az utca nevelné őket. A szülőknek jobban oda kellene figyelniük a kamasz gyerekeikre, mert egyesek törnek-zúznak.