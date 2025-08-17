1 órája
Albérletkiadás veszélyek nélkül: a papír, ami megvéd a kellemetlenségektől
Ahogy közeledik a tanévkezdés, Szegeden is megugrik az albérletek iránti kereslet, a bérbeadók pedig egyre tudatosabban készülnek az esetleges problémák megelőzésére. Egyre többen élnek a közjegyzői kiköltözési nyilatkozat lehetőségével, amely biztosítja, hogy a bérlő a szerződés lejártakor valóban elhagyja az ingatlant.
Az új tanév rohamos közeledésével megnőtt az albérletek iránti kereslet. A bérbeadás ma már nem csupán a kulcsok átadásáról és a havi díj megfizetéséről szól. Egyre több lakástulajdonos él azzal a lehetőséggel, hogy a bérleti szerződés mellett egy úgynevezett közjegyzői kiköltözési nyilatkozatot készíttet. Ez a dokumentum biztosítja, hogy a bérleti szerződés megszűnésével a bérlő határidőre elhagyja az ingatlant, akár végrehajtás útján is.
Ezt kell tenned a közjegyzői kiköltözési nyilatkozat megszerzéséhez
– Bérleti szerződés nélkül nincs hivatalos megállapodás. A szóban megkötött egyezség semmit sem ér – nyilatkozta Bozsó Bence a Limit Ingatlaniroda vezetője. Lapunknak elmondta, hogy van 3 oldalas, de van 9 oldalas bérleti szerződés is, de ők inkább az előbbit javasolják ügyfeleiknek. A három oldal is elegendő arra, hogy szükség esetén megvédje a lakás tulajdonosát és ingatlanát. Ebben a szerződésben rögzítik a bérleti díj összegét és fizetési módját, a rezsi elszámolásának szabályait, az együttélés alapvető feltételeit, valamint a bérleti díj felmondásának és a kiköltözésnek a körülményeit.
A közjegyző nem ad tanácsot
Egy szegedi közjegyzői iroda tájékoztatása szerint a bérleti szerződések közjegyzői ügyintézésekor fontos tudni, hogy a szerződés tartalmát minden esetben a felek határozzák meg. A közjegyző nem ad tanácsot a feltételek kialakításához, csakis kizárólag az előre egyeztetett részleteket foglalja hivatalos formába.
– Fontos, hogy megküldjék a teljes megállapodás tartalmát, emellett csatolni kell a bérlő(k) és a bérbeadó személyazonosító okmányait, valamint az ingatlan aktuális tulajdoni lapját- ismertette Dr. Tóth András közjegyzői irodája.
Bozsó Bence szinte minden ügyfelének ajánlja az úgynevezett közjegyzői kiköltözési nyilatkozat elkészítését is. Ez egy közjegyző által hitelesített dokumentum, amelyben a bérlő előre, írásban vállalja, hogy a szerződés megszűnése esetén, a kiszabott határidő előtt, kiköltözik az ingatlanból és a lakást átadja a bérbeadónak – tudtuk meg tőle.
A nyilatkozat rendkívül hasznos
Ez a nyilatkozat azért rendkívül hasznos, mert a bérleti szerződések végén gyakran adódhatnak vitás helyzetek. Előfordulhat, hogy a bérlő nem fizet, nem hajlandó kiköltözni, vagy hátrahagyott holmikkal húzza az időt. A hagyományos jogi út akár évekig is elhúzódhat. A közjegyzői okirat ezzel szemben gyors és jogszerű megoldást nyújt: ha a bérlő nem teljesíti a vállalását, a bérbeadó egy végrehajtón keresztül akár az úgynevezett karhatalmi segítséggel is kiköltöztetheti. A dokumentum ára annak tartalmától függ, de 40 ezer forinttól indul és akár 100 ezer forint is lehet. Ez a költség azonban jelentősen megtérülhet, ha megelőzünk egy esetleges hosszadalmas és költséges bírósági eljárást. A közjegyzői kiköltözési nyilatkozat egyre inkább alapvető eleme a tudatos bérbeadók eszköztárának.
