Csengessen Mylord, ne csak némán suhanjon!

járgány, rolleres, tisztelet kivétel

Kislányomnak, akinek már tavaly óta jogosítványa is van, kis korától kezdve azt tanítottam, hogy a közlekedés egy nagy társasjáték. Ha nekünk is van elsőbbségünk, de úgy hozza az élet, akkor inkább mondjunk le róla, mert ebben a közlekedés nevű játékban végül is az a cél, hogy a nap végén mindenki a „táblán” maradjon.

Kovács Erika

Vásárhelyen, de mondhatnánk szerintem most akármelyik települést is, a közlekedés hírhedt fenegyerekeivé váltak az elektromos rollerrel utazók. Tisztelet a kivételnek.

Veszélyes a rolleres közlekedés.
Az e-rolleresek és a közlekedés más résztvevői nem mindig kedvelik egymást. Fotó: Kovács Erika

Nagy sebességgel suhannak, a fülük be van dugva, zenét hallgatnak

A vásárhelyiek egy csevegő csoportban tárgyalták ki a témát. Az embereknek az a problémájuk az elektromos rolleresekkel, hogy sokszor nem egy, hanem két személy áll a járgányon, hangtalanul, de baromi nagy sebességgel suhannak el a kerékpárúton a biciklisek, gyalogosok mellett. Be van dugva a fülük, mert zenét hallgatnak és ráadásul sokan még mobiloznak is közben. Szerintem ember nincs, aki a bicikliúton vagy bárhol ne találkozott még ily módon közlekedő elektromos rolleressel, fiatallal vagy felnőttel. Még egyszer leírom, tisztelet a kivételnek.

Se egy bocs, vagy legalább egy anyamedve...

Minden este letekerek a szülővárosom kerékpárútjain 15 kilométert. Mellettem is naponta suhannak el az e-rolleresek, olyan sebességgel, hogy a „szelük” majdnem lelök a bicikliről. A minap, pont a temető mellett, úgy jártam, hogy a szemből érkező rolleres gyerek mobilozott és már az én „sávomban” száguldott. Mondom magamban, ha nekem jön, nem kell messzire vinniük a hullaszállítóknak. Az életem védelmében rákiáltottam, erre felnézett a mobilozásból és kikerült. Se egy elnézést, se egy bocs, vagy legalább egy anyamedve…

Közlekedés: Rövidebb póráz, semmi frász

Ha a biciklimmel kerülök akár gyalogost, akár kerékpárost, mindig csengetek egyet. Ez szerintem nem tolakodás, nem is agresszivitás. A kis csengésre a gyalogos rövidebb pórázra fogja a kutyát és senki nem ijed meg, ha elhaladok mellette. Egy néni, akit előztem, meg is jegyezte, jó volt, hogy csengettem, mert mindig rájön a frász, ha valaki csak úgy, meglepetésként, elmegy mellette. Mi lenne, ha ezt a módszert alkalmaznák az elektromos rolleresek is? Lelassíthatnának, hogy aki mellett elhaladnak, ne ijedjen meg és egyet akár dudálhatnának, csengethetnének is, hogy észlelje őket, akiknek a háta mögül érkeznek. Elvégre a közlekedés egy társasjáték, ami akkor jó, ha mindannyian követjük a szabályokat, legyenek azok akár írottak vagy íratlanok.

 

 

