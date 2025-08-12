Amikor egy közösség lelke viszi előre a múlt és jövő találkozását Balástyán

Örülök, ha társasház és településrész lakói, egykori osztálytársak közösségként – csúnya kifejezéssel élve – működnek, fontosak egymásnak, rendszeresen összejönnek, ha tudnak, segítenek a másiknak. De mindig szükség van olyan emberre, esetleg többre, aki összefogja a csapatot, lelke és motorja annak. A balástyai erdőközi iskolásoknál ez Rozsnyai Erzsébet. Számára fontos a közösségi lét.

A közösségi lét nagyon fontos az emberek számára. Illusztráció: Shutterstock

Ötlet és aggodalmak

Szombaton tartották a tizedik találkozót, a jubileum több kedves gesztust hozott. A közelben lakó Nagy Sándortól a szervező oklevelet kapott, emlékfát ültettek az udvaron, az ebéd után születésnapi torta került az asztalra. Böbi még az ebéd előtt mondta el, szeretné, ha 2026-tól erdőközi nap lenne a rendezvény neve, és a programon részt vennének a környező tanyákon, az Erdőközben élők. Magam is évek óta ott vagyok az egykori suliban és írok az eseményről, mindig jól éreztem magam, és úgy vettem észre, a családtagokkal együtt már diáktársnak számítok. Befogadtak. Befogadott a közösség. Ezért veszem a bátorságot, hogy „belepofázzak” abba a tervbe, ami a találkozó már említett fejlesztéséről szól, arról, hogy bárki elmehetne az erdőközi iskolába, megnézhetné azt, családok, baráti társaságok főzőcskézhetnének az udvaron, kellemesen eltöltve a napot. Jó ötlet, mégis vannak aggodalmaim.

Közösségi lét

Félő, hogy eltűnne az egykori diákok randevújának intimitása és családias hangulata, ha azon a napon idegenek is – természetesen nem azok, mert erdőköziek – bebocsátást nyernének a „m. kir. állami elemi népiskola, Balástya 503” – ez a megnevezés szerepel koronás-angyalos címerrel az egyik oszlopon – területére, épületébe. Mert szerintem, az eddig tapasztaltak alapján, azt feltétlenül meg kellene őrizni. Bár az is lehet, hogy teljesen feleslegesen aggódok – hajlamos vagyok rá... –, és a találkozó a nyitással gazdagodik, több és értékesebb lesz. A közösség gyarapodik, az erdőköziek nagy családjává válik, amely egy évben már nemcsak egyszer jön össze. Az erdőközi diákok találkozóján mindig van mise, ezért zárjuk azzal: Ámen. Úgy legyen.