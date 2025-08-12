augusztus 12., kedd

Klára névnap

15°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

17 perce

Amikor egy közösség lelke viszi előre a múlt és jövő találkozását Balástyán

Címkék#családias#közösségteremtés#program

Az emberek számára fontos, hogy közösségeket alkossanak. A közösségi lét Rozsnyai Erzsébet számára is lényeges.

Imre Péter

Örülök, ha társasház és településrész lakói, egykori osztálytársak közösségként – csúnya kifejezéssel élve – működnek, fontosak egymásnak, rendszeresen összejönnek, ha tudnak, segítenek a másiknak. De mindig szükség van olyan emberre, esetleg többre, aki összefogja a csapatot, lelke és motorja annak. A balástyai erdőközi iskolásoknál ez Rozsnyai Erzsébet. Számára fontos a közösségi lét.

Emberek fogják egymás kezét, a közösségi lét fontosságát szimbolizálva.
A közösségi lét nagyon fontos az emberek számára. Illusztráció: Shutterstock

Ötlet és aggodalmak

Szombaton tartották a tizedik találkozót, a jubileum több kedves gesztust hozott. A közelben lakó Nagy Sándortól a szervező oklevelet kapott, emlékfát ültettek az udvaron, az ebéd után születésnapi torta került az asztalra. Böbi még az ebéd előtt mondta el, szeretné, ha 2026-tól erdőközi nap lenne a rendezvény neve, és a programon részt vennének a környező tanyákon, az Erdőközben élők. Magam is évek óta ott vagyok az egykori suliban és írok az eseményről, mindig jól éreztem magam, és úgy vettem észre, a családtagokkal együtt már diáktársnak számítok. Befogadtak. Befogadott a közösség. Ezért veszem a bátorságot, hogy „belepofázzak” abba a tervbe, ami a találkozó már említett fejlesztéséről szól, arról, hogy bárki elmehetne az erdőközi iskolába, megnézhetné azt, családok, baráti társaságok főzőcskézhetnének az udvaron, kellemesen eltöltve a napot. Jó ötlet, mégis vannak aggodalmaim.

Közösségi lét

Félő, hogy eltűnne az egykori diákok randevújának intimitása és családias hangulata, ha azon a napon idegenek is – természetesen nem azok, mert erdőköziek – bebocsátást nyernének a „m. kir. állami elemi népiskola, Balástya 503” – ez a megnevezés szerepel koronás-angyalos címerrel az egyik oszlopon – területére, épületébe. Mert szerintem, az eddig tapasztaltak alapján, azt feltétlenül meg kellene őrizni. Bár az is lehet, hogy teljesen feleslegesen aggódok – hajlamos vagyok rá... –, és a találkozó a nyitással gazdagodik, több és értékesebb lesz. A közösség gyarapodik, az erdőköziek nagy családjává válik, amely egy évben már nemcsak egyszer jön össze. Az erdőközi diákok találkozóján mindig van mise, ezért zárjuk azzal: Ámen. Úgy legyen.

 

Jegyzet

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu