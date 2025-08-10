Név nélküli sírok a makói köztemetőben: megoldásra vár a kényes helyzet

– Most tudtam meg, hogy egy régi ismerősöm sorsának utolsó állomása a köztemetés volt. Odamentem a makói köztemetőbe, hogy megkeressem a sírját, szerettem volna rá egy szál virágot helyezni. Sajnos nem jártam sikerrel, és ennek alighanem az az oka, hogy nagyon sok fejfán már nem olvasható a név – panaszolta a minap egy olvasónk a Maros-parti városból. Észrevétele nyomán mi is felkerestük a görögkatolikus temetőnek azt a részét, amit köztemetőként használnak. Ha volt is némi túlzás abban, hogy a probléma sok nyughelyet érint, azért láttunk néhányat. Azt tapasztaltuk, hogy akik köztemetést kaptak, azoknak a fejfájára egy ovális fekete műanyag lapot erősítettek, amire arany betűkkel ráírták a nevet, illetve a születés és az elhalálozás dátumát – a felirat azonban néhol már lekopott, sőt az is előfordul, hogy maga a lap is hiányzik.

Köztemetés után évekkel: fejfa, név nélkül. Fotó: Szabó Imre

Köztemetés a görögkatolikus sírkertben

Mint korábban megírtuk, az önkormányzatokat törvény kötelezi köztemető fenntartására. A jogszabály azt nem írja elő, hogy új sírkertet kell létesíteni, a már meglévők valamelyikének tulajdonosával is megállapodhat a város. Makó e célból végül a görögkatolikus egyházzal kötött szerződést. Eszerint az önkormányzat tizenöt évnyi határozott időre vette bérbe a mintegy 390 négyzetméter nagyságú területet, amelyért éves szinten 200 ezer forintos bérleti díjat fizet. Ezt a megállapodást épp tavaly hosszabbították meg, az előző 15 év után további hasonló időtartamra.

Örökölt helyzet - lesz-e megoldás?

A városházán érdeklődésünkre azt közölték, a fenntartó egyházzal kötött szerződés értelmében az önkormányzat csak a zöld hulladék elszállításában segédkezik, a görögkatolikus parókián viszont úgy tájékoztattak, ők csak a helyet biztosítják a köztemetésekhez.

A temetőszabályzat értelmében a sírok gondozásának joga kizárólag a hozzátartozókat illeti, a temető fenntartója ezt legfeljebb a kérésükre, velük egyeztetve teheti meg. Ilyen ember viszont köztemetés esetében általában nincs.

– Ezt a helyzetet megörököltem – hangsúlyozta Bíró István görögkatolikus parókus. Hozzátette, annak ellenére, hogy a méltó körülmények megteremtése nem az ő illetékességük, ez természetesen szándékukban áll és erről egyeztettek is már az önkormányzattal. A feladat azonban nem lesz egyszerű, hiszen nem csak költséggel, de nagy munkával is jár: amelyik síroknál hiányzik a név, azoknál a temetőkönyvben ezt egyesével meg kell majd keresni. A temetőkönyv alapján addig is tudnak segíteni bárkinek, aki keres egy sírt.