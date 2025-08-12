Ez a térkép megmutatja, hol a legveszélyesebb közlekedni Magyarországon

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss, interaktív alkalmazást tett közzé a személyi sérüléses közúti balesetekről 2019 és 2024 között. Van hozzá térkép is: ebben a felhasználók nem csupán adatokat böngészhetnek, hanem áttekinthetik a balesetek alakulását és tendenciáit.

KSH interaktív térkép: részletesen bemutatja a közúti balesetek alakulását 2019–2024 között. Fotó: ksh.hu

KSH interaktív térkép a közúti balesetekről

Az alkalmazás látványos térképei és grafikonjai lehetővé teszik: a balesetek térbeli eloszlásának vizuális felmérését, a súlyosság szerinti (könnyű, súlyos, halálos) szűrést, az okozó jármű típusa szerinti keresést (például személygépkocsi, motorkerékpár), valamint az időbeli mintázatok, például hétköznapok, hónapok, évek szerinti vizsgálatát. Tehát bárki rákereshet, hogy a lakóhely környékén melyek a legveszélyesebb utak és hol történt a legtöbb baleset.

Időbeli és térbeli mintázatok elemzése

A KSH célja, hogy a statisztikai adatok ne csupán pontosak, hanem hozzáférhetőek és befogadhatóak is legyenek. A térkép az Országos Rendőr-főkapitányság adatait dolgozza fel, ami szerint 2024-ben Magyarországon 14 687 személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset volt. A legtöbb baleset péntekenként, a legkevesebb vasárnaponként történik. A hétköznapok reggel 7–8, valamint a délután 16–17 óra közötti periódusa számít kockázatosnak. Az év legveszélyesebb hónapja a július.

Az ittas vezetés

2024-ben 14 ezer 687 balesetből 844-et okoztak ittasan. Ez a szám 2018 óta évről évre folyamatosan csökkent, a visszaesés 2023-tól 2024-re 19 százalék volt, köszönhetően a hatásos rendőri intézkedéseknek. Az ittasan okozott balesetek száma a hétvégéken és a nyári hónapokban megemelkedik. Ittasan legtöbbször személygépkocsival okoztak balesetet (69%) 2024-ben.

Halálutak az országban

A térképen az a hét útszakasz is látszik, ahol a legtöbb halálos baleset történt 2015–2024 között. A halálos kimenetelű balesetek száma alapján leginkább az 52-es, a 4-es és az 51-es út egy-egy szakasza érdemli ki a halálút elnevezést az adatok tükrében.

Csongrád-Csanád vármegyében minden rendben

A közúti balesetekben meghaltak száma 1990-től kisebb-nagyobb kilengésektől eltekintve fokozatosan csökken. 2024 első kilenc hónapjában Csongrád-Csanád vármegyében 386 közúti balesetet jegyeztek fel, ami tízezer lakosra vetítve 5,9 esetet jelent, ez jóval kedvezőbb az országos átlagnál, ami 7,2. Idén az év első felében nyolc halálos baleset történt, ugyanannyi, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Csongrád-Csanád vármegye ebben a tekintetben is jobb helyzetben van az országos átlaghoz képest.