augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

25°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ vizsga

1 órája

Óriási könnyítés a jogsisoknak: szeptembertől minden megváltozik

Címkék#KRÉTA#jogsi#program#kormány#tanfolyam

Szeptembertől már nem csak a végzősök, hanem minden középiskolás tanuló részt vehet az ingyenes KRESZ vizsgán.

Delmagyar.hu

2025. szeptember 1-jétől minden középiskolás diák jelentkezhet az iskolai KRESZ vizsgára, ha betöltötte a 16,5 évet. 

KRESZ vizsga
Szeptembertől minden középiskolás diák előtt megnyílik az út az ingyenes KRESZ vizsga felé. Fotó: Vajda 

A kormány tavaly indította el az ingyen jogsi programot, amelynek keretében a KRÉTA rendszerben lehet jelentkezni a KRESZ- és egészségügyi tanfolyamokra, míg a gyakorlati képzést a honvédség szervezi pilot jelleggel. Jász-Nagykun-Szolnok megyében eddig 231 diák kezdte meg a gyakorlati képzést, közülük 37-en már forgalmi vizsgára is jelentkeztek. 

Az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezete szerint még kérdéses, milyen hatása lesz a módosításnak a piacra, de az biztos, hogy a vizsgázók köre szeptembertől jelentősen bővül – írja az Eduline

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu