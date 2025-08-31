Óriási könnyítés a jogsisoknak: szeptembertől minden megváltozik

2025. szeptember 1-jétől minden középiskolás diák jelentkezhet az iskolai KRESZ vizsgára, ha betöltötte a 16,5 évet.

Szeptembertől minden középiskolás diák előtt megnyílik az út az ingyenes KRESZ vizsga felé. Fotó: Vajda

A kormány tavaly indította el az ingyen jogsi programot, amelynek keretében a KRÉTA rendszerben lehet jelentkezni a KRESZ- és egészségügyi tanfolyamokra, míg a gyakorlati képzést a honvédség szervezi pilot jelleggel. Jász-Nagykun-Szolnok megyében eddig 231 diák kezdte meg a gyakorlati képzést, közülük 37-en már forgalmi vizsgára is jelentkeztek.

Az Autósiskolák Vezetőinek Országos Szervezete szerint még kérdéses, milyen hatása lesz a módosításnak a piacra, de az biztos, hogy a vizsgázók köre szeptembertől jelentősen bővül – írja az Eduline.