Tibi bácsi nemcsak karbantart, hanem ad is – most miniszteri elismerés a jutalma
Az államalapítás ünnepén rangos elismerést vehetett át Tibi bácsi. Kübekházi Tibor, a szegedi erdészeti technikum karbantartója 22 éve végzi lelkiismeretes munkáját, amelyért most miniszteri szinten is elismerték.
Az államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából rendezett ünnepségen a Pesti Vigadóban Nagy István agrárminiszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Kübekházi Tibornak, az Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum karbantartójának. A kitüntetést a díjazott több mint két évtizedes, lelkiismeretes és mindenki által megbecsült munkájáért vehette át.
Autófestőből karbantartó: Kübekházi Tibor útja
Kübekházi Tibor pályája különösen érdekes: mielőtt a szegedi erdészeti technikumban munkába állt volna, 25 éven át autófestőként dolgozott a postán.
Annyi ideig autót festeni az ember tüdejére ment. Amikor meghirdették ezt az állást, váltani akartam. Furcsa volt a műhely után, mert ott egyedül dolgoztam, hirtelen a gyerekek és tanárok közé kerülni, de mondhatom, hogy számomra ez maga a Kánaán
– mesélte.
Mindig lehet rá számítani
Feladatai a függönymosástól a parkettacsiszolásig mindenre kiterjednek. Volt, hogy maga tanulta ki a csiszológép használatát, mert soha nem mondott nemet semmilyen munkára.
Az eltelt 22 év alatt soha nem mondtam olyat, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Inkább megpróbáltam. Ha kellett, faggattam a sógoromat, hogyan kell parkettát csiszolni és lakkozni, majd megtanultam
– emlékezett vissza.
Imádja a diákokat
A diákokkal, akikről nagy-nagy szeretettel beszélt, mindig közvetlen viszonyt ápolt, Tibi bácsinak szólítják. – Olyan rendesek, segítőkészek a kölkök, sokszor kikapják a kezemből a nehéz cuccokat az emeletre menet – mondta mosolyogva.
Szívügye a segítségnyújtás
Az elismerés meglepetésként érte. – Megvolt bennem a döbbenet, hogy talán más jobban megérdemelné, mint én. Jobban szeretek adni, mint kapni – vallotta. Ezt a szemléletet bizonyítja egy régi történet is:
egy szűkösen élő diákkal megosztotta az ebédjét, mert észrevette rajta, hogy éhes.
– Jó érzés volt látni, hogy elfogadta. Inkább mindig adni akarok, ha valakinek szüksége van rá – tette hozzá.
Közel a nyugdíjhoz, de nem búcsúzna
Tibi bácsi másfél év múlva tölti be a nyugdíjkorhatárt, de szíve szerint még maradna. – Nehéz lesz a tanároktól és a gyerekektől elbúcsúzni. Ha bírom egészségileg, szívesen folytatom – mondta. A kollégák és a diákok egyaránt büszkék rá, hogy közel negyed évszázada a technikum közösségének tagja. Most pedig már miniszteri szinten is elismerést kapott a mindennapokban végzett csendes, de nélkülözhetetlen munkájáért.
