Segítőkész karbantartó

50 perce

Tibi bácsi nemcsak karbantart, hanem ad is – most miniszteri elismerés a jutalma

Az államalapítás ünnepén rangos elismerést vehetett át Tibi bácsi. Kübekházi Tibor, a szegedi erdészeti technikum karbantartója 22 éve végzi lelkiismeretes munkáját, amelyért most miniszteri szinten is elismerték.

Arany T. János

Az államalapítás és Szent István király ünnepe alkalmából rendezett ünnepségen a Pesti Vigadóban Nagy István agrárminiszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Kübekházi Tibornak, az Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum karbantartójának. A kitüntetést a díjazott több mint két évtizedes, lelkiismeretes és mindenki által megbecsült munkájáért vehette át.

Kitüntették Kübekházi Tibort.
Kübekházi Tibor, a szegedi erdészeti technikum karbantartója Miniszteri Elismerő Oklevelet vett át a Pesti Vigadóban több mint két évtizedes karbantartói munkájáért. Fotó: Karnok Csaba

Autófestőből karbantartó: Kübekházi Tibor útja

Kübekházi Tibor pályája különösen érdekes: mielőtt a szegedi erdészeti technikumban munkába állt volna, 25 éven át autófestőként dolgozott a postán.

Annyi ideig autót festeni az ember tüdejére ment. Amikor meghirdették ezt az állást, váltani akartam. Furcsa volt a műhely után, mert ott egyedül dolgoztam, hirtelen a gyerekek és tanárok közé kerülni, de mondhatom, hogy számomra ez maga a Kánaán 

– mesélte.

Mindig lehet rá számítani

Feladatai a függönymosástól a parkettacsiszolásig mindenre kiterjednek. Volt, hogy maga tanulta ki a csiszológép használatát, mert soha nem mondott nemet semmilyen munkára.

Az eltelt 22 év alatt soha nem mondtam olyat, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Inkább megpróbáltam. Ha kellett, faggattam a sógoromat, hogyan kell parkettát csiszolni és lakkozni, majd megtanultam 

– emlékezett vissza.

Imádja a diákokat

A diákokkal, akikről nagy-nagy szeretettel beszélt, mindig közvetlen viszonyt ápolt, Tibi bácsinak szólítják. – Olyan rendesek, segítőkészek a kölkök, sokszor kikapják a kezemből a nehéz cuccokat az emeletre menet – mondta mosolyogva.

Szívügye a segítségnyújtás

Az elismerés meglepetésként érte. – Megvolt bennem a döbbenet, hogy talán más jobban megérdemelné, mint én. Jobban szeretek adni, mint kapni – vallotta. Ezt a szemléletet bizonyítja egy régi történet is: 

egy szűkösen élő diákkal megosztotta az ebédjét, mert észrevette rajta, hogy éhes.

 – Jó érzés volt látni, hogy elfogadta. Inkább mindig adni akarok, ha valakinek szüksége van rá – tette hozzá.

Közel a nyugdíjhoz, de nem búcsúzna

Tibi bácsi másfél év múlva tölti be a nyugdíjkorhatárt, de szíve szerint még maradna. – Nehéz lesz a tanároktól és a gyerekektől elbúcsúzni. Ha bírom egészségileg, szívesen folytatom – mondta. A kollégák és a diákok egyaránt büszkék rá, hogy közel negyed évszázada a technikum közösségének tagja. Most pedig már miniszteri szinten is elismerést kapott a mindennapokban végzett csendes, de nélkülözhetetlen munkájáért.

 

