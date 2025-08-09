augusztus 9., szombat

Emőd névnap

23°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyár

1 órája

Bezárt a szegedi kutyás strand, de mutatjuk, hova mehettek mégis

Címkék#kutyás strand#kutya#Szeged

Szegeden jelenleg nincs hivatalos kutyás strand, de ez nem jelenti azt, hogy a gazdiknak és kedvenceiknek le kell mondaniuk a közös vízparti élményekről. Bár a városban és környékén kevés a kijelölt kutyás fürdőhely, némi utazással több kulturált, négylábúak számára is engedélyezett strand elérhető. Megnéztük, hol hűsölhetnek legálisan a kutyások.

Berecz Blanka

Bár a nyári forróságban sok gazdi szívesen csobbanna együtt kedvencével, Szegeden jelenleg nincs hivatalosan kijelölt kutyás strand. Egykor még működött egy, de 2015-ben már nem nyitott ki a város első és eddigi utolsó kutyastrandja Béketelepen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen le kellene mondanunk a közös fürdőzésről – mutatjuk, hol vannak még lehetőségek.

Kutyás strandok Szegeden és környékén
Kutyás strandok Szegeden és környékén kevés van, de a szomszédos vármegyékben találhatunk megfelelőt. Illusztráció: Tábori Szilvia

Kutyás strandok Szegeden és környékén 

A városhoz legközelebb eső hivatalos kutyastrand a Bárka Dog Beach Mindszenten, amely mindössze 42 kilométerre található Szegedtől. Az országosan is elismert fürdőhely teljes egészében a kutyás családokra van szabva: kijelölt és elkerített partszakasszal, árnyékos pihenőhelyekkel várják a gazdikat és kedvenceiket. A belépő becsületkassza alapon működik, a látogatók 4,4-es értékelést adtak a helynek.

Körbekerített, kulturált, karbantartott, tiszta, homokos kutyastrand

 – írják a gazdik.

2024-ben még működött egy kutyás partszakasz a csongrádi Körös-toroknál, ám azt 2025 júliusában bezárták. A kutyások egy része ugyanis nem tartotta be a szabályokat. Mint ahogy mi is megírtuk, egyes kiskedvencek nem használtak szájkosarat, vagy gazdáik nem takarították fel a kutyaürüléket. Az önkormányzat ezért felfüggesztette a kutyás strand működését, a terület ismét kutyamentessé vált.

Ugyanakkor sokan saját felelősségre viszik kedvenceiket a Tápéi Holt-Tiszához, az algyői folyópartra vagy a dorozsmai bányatavakhoz, de ezek nem kijelölt fürdőhelyek, így bírság vagy konfliktus is lehet a vége. 

Ha hajlandóak vagyunk egy kis utazásra, akkor több lehetőség is nyílik. A tiszafüredi "Mancsos Pancsoló" nevű partszakasz ingyenesen látogatható, jól felszerelt és árnyékos. Azt írják, hogy gondot csak a nevetlen gazdik és kutyáik tudnak okozni. A kutyatulajdonosok viszont megjegyezték, hogy a kutyapiszok nincs rendszeresen takarítva, de hozzáteszik, hogy az nem a fenntartók dolga lenne. 

  • Békés Vármegyében, a természetes vizek azon részein, ahol nincs fürdésre kijelölt hely, azaz strand, és nem tiltja tábla, illetve nincs elkerítve, mint magánterület, ott nincs akadálya a kutyák fürdetésének. A Vármegyére  vonatkozóan ilyen a Holt-Körös partján elhelyezkedő Szarvas és Békésszentandrás, ahol bár nincs a kutyák fürdetésére kijelölt hely, de nincs arra vonatkozó tiltás sem.
  • A Bács-Kiskun Vármegyei Vadkerti-tó strandján ugyan tilos kutyát fürdetni, de a tó hátsó részén külön területet alakítottak ki, ahol a kutyák is hűsölhetnek a vízben.
  • A tiszakécskei szabadstrand végében kerítéssel választottak le egy területet kutyabarát fürdetőhelynek. Azt írják, hogy viszonylag kis terület áll a kutyások rendelkezésére, illetve a hullámzás is igen erős, így inkább rövid tartózkodásra alkalmas csak, egy hűsítő csobbanás erejéig. 

Kutyás strandok a környéken

Ha hajlandóak vagyunk egy kis utazásra, több lehetőség közül is választhatunk:

  • Tiszafüred – Mancsos Pancsoló: ingyenesen látogatható, jól felszerelt és árnyékos kutyás partszakasz. A gazdik szerint gondot inkább a felelőtlen állattartók okoznak, például a kutyapiszok eltakarítása terén.
  • Békés vármegye – Holt-Körös: Szarvason és Békésszentandráson nincs kijelölt kutyás strand, de tiltó tábla sem, így a kutyák fürdetése engedélyezett.
  • Vadkerti-tó (Bács-Kiskun vármegye): bár a strand fő területén tilos a kutyák fürdetése, a tó hátsó részén külön kijelölt terület áll rendelkezésre a négylábúaknak.
  • Tiszakécske: a szabadstrand végében kerítéssel elválasztott kutyás fürdetőhelyet alakítottak ki. A terület kicsi, a hullámzás erős, ezért inkább rövid csobbanásokra alkalmas.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu