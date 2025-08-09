Bezárt a szegedi kutyás strand, de mutatjuk, hova mehettek mégis

Bár a nyári forróságban sok gazdi szívesen csobbanna együtt kedvencével, Szegeden jelenleg nincs hivatalosan kijelölt kutyás strand. Egykor még működött egy, de 2015-ben már nem nyitott ki a város első és eddigi utolsó kutyastrandja Béketelepen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen le kellene mondanunk a közös fürdőzésről – mutatjuk, hol vannak még lehetőségek.

Kutyás strandok Szegeden és környékén kevés van, de a szomszédos vármegyékben találhatunk megfelelőt. Illusztráció: Tábori Szilvia

Kutyás strandok Szegeden és környékén

A városhoz legközelebb eső hivatalos kutyastrand a Bárka Dog Beach Mindszenten, amely mindössze 42 kilométerre található Szegedtől. Az országosan is elismert fürdőhely teljes egészében a kutyás családokra van szabva: kijelölt és elkerített partszakasszal, árnyékos pihenőhelyekkel várják a gazdikat és kedvenceiket. A belépő becsületkassza alapon működik, a látogatók 4,4-es értékelést adtak a helynek.

Körbekerített, kulturált, karbantartott, tiszta, homokos kutyastrand

– írják a gazdik.

2024-ben még működött egy kutyás partszakasz a csongrádi Körös-toroknál, ám azt 2025 júliusában bezárták. A kutyások egy része ugyanis nem tartotta be a szabályokat. Mint ahogy mi is megírtuk, egyes kiskedvencek nem használtak szájkosarat, vagy gazdáik nem takarították fel a kutyaürüléket. Az önkormányzat ezért felfüggesztette a kutyás strand működését, a terület ismét kutyamentessé vált.

Ugyanakkor sokan saját felelősségre viszik kedvenceiket a Tápéi Holt-Tiszához, az algyői folyópartra vagy a dorozsmai bányatavakhoz, de ezek nem kijelölt fürdőhelyek, így bírság vagy konfliktus is lehet a vége.

Ha hajlandóak vagyunk egy kis utazásra, akkor több lehetőség is nyílik. A tiszafüredi "Mancsos Pancsoló" nevű partszakasz ingyenesen látogatható, jól felszerelt és árnyékos. Azt írják, hogy gondot csak a nevetlen gazdik és kutyáik tudnak okozni. A kutyatulajdonosok viszont megjegyezték, hogy a kutyapiszok nincs rendszeresen takarítva, de hozzáteszik, hogy az nem a fenntartók dolga lenne.

Békés Vármegyében, a természetes vizek azon részein, ahol nincs fürdésre kijelölt hely, azaz strand, és nem tiltja tábla, illetve nincs elkerítve, mint magánterület, ott nincs akadálya a kutyák fürdetésének. A Vármegyére vonatkozóan ilyen a Holt-Körös partján elhelyezkedő Szarvas és Békésszentandrás, ahol bár nincs a kutyák fürdetésére kijelölt hely, de nincs arra vonatkozó tiltás sem.

A Bács-Kiskun Vármegyei Vadkerti-tó strandján ugyan tilos kutyát fürdetni, de a tó hátsó részén külön területet alakítottak ki, ahol a kutyák is hűsölhetnek a vízben.

A tiszakécskei szabadstrand végében kerítéssel választottak le egy területet kutyabarát fürdetőhelynek. Azt írják, hogy viszonylag kis terület áll a kutyások rendelkezésére, illetve a hullámzás is igen erős, így inkább rövid tartózkodásra alkalmas csak, egy hűsítő csobbanás erejéig.

Kutyás strandok a környéken

Ha hajlandóak vagyunk egy kis utazásra, több lehetőség közül is választhatunk: