Kutyasétáltatás kisokos: tippek, hogy a kisállatodnak igazi élmény legyen a séta

Ezúttal a Tappancs Állatvédő Alapítvány vezetője öntött tiszta vizet a pohárba. Sok kutyás gazdi maga sem tudja, hogy milyen a kutyasétáltatás helyes módja.

Kis Zoltán

Szegeden sok kutyás gazdi él, akik sétáltatáskor minden szabályt betartanak, a kis kedvencüknek minden igényét szem előtt tartják, ám akadnak olyanok, akik bizony helytelenül járnak el a kutyasétáltatást illetően.

Ekkor iktasd be a kutyasétáltatást 

A nagy nyári forróság és szélsőséges időjárás felkavarja a mindennapi élet normális működését, nem kímélve a kutyások napjait sem. Kovács Linda, a Tappancs Állatvédő Alapítvány vezetője volt segítségünkre a kérdés megválaszolásában.

– Kora reggel és késő este érdemes elvinni a lakásban tartott kutyusokat, amikor a hőmérséklet már stabilabb, ezekben az időpontokban hosszabb sétát is tehetünk. Természetesen napközben is megoldhatjuk a kisállatunk sétáltatását, ám ebben az esetben rövidebb időre és lehetőleg füves, árnyékos területre menjünk. Ilyenkor kizárólag egészségügyi sétát tegyünk, hogy a kutyánk elvégezhesse a dolgát! – mondta a menhelyvezető.

– Vannak azonban olyan kutyák, akik kertes házban élnek, szabadon, de akadnak olyan kutyusok is, akiket kenelben tartanak. Annak ellenére, hogy ezeket az állatokat kertes házban tartják, ugyanúgy megvan az igényük a mozgásra. Nagyon dicséretes dolog, ha valaki ilyen helyzet esetén is elviszi egy hosszabb sétára a kis kedvencét – egészítette ki.

Kovács Linda, a Tappancs Állatvédő Alapítvány vezetője kiemelte, hogy a kutyaház önmagában nem védi meg az állatot a hőségtől. Olyan helyen alakítsuk ki a kutya helyét, amely árnyékos, ahol képes magának akár gödröd is ásni. Nem utolsó sorban egy-egy kisebb homokozóba töltött vízzel nagyban elősegíthetjük a háziállatunk jólétét.

Kerékpárral sétáltatni nem ideális, és tilos is

Rendszeresen lehetünk szemtanúi annak, hogy egy-egy gazdi kerékpározás közben pórázon „sétáltatja” a kutyusát. Ezt megszokottnak véljük, de sokkal több veszélyt rejt magában, mint hinnénk.

– Egy nagyobb mozgásigényű kutya esetében a gazdi nem tud akkora kontrollt gyakorolni az állatra kerékpározás közben, ami rendkívül balesetveszélyes lehet. Nem mellesleg a kutya nem a saját tempójában tud ilyenkor haladni, hanem lényegében a bicikliző gazdája után lohol – mondta Kovács Linda.

– A sétának a kutyusunk számára egy élménynek kell lennie, a szagok és az őt körülvevő világ felfedezése teljes mértékben kiesik, ha kerékpárral visszük el sétálni. A kedvencünk energiaszintjét más módon érdemes levezetni – folytatta.

Alapvetőnek tűnő, de sok esetben betartatlan szabályok 

Alapvető szabályok vannak, amelyek a kutyasétáltatást szabályozzák, ellenben gyakorta figyelhetjük meg, hogy sokan nem tartják be ezeket.

Póráz használata 

– A közterületeken kötelező a póráz használata, ugyanis a póráz használatának elmulasztása esetén a gazdának semmilyen kontaktja nincs az állattal

 – fejtette ki a menhelyvezető. Természetesen vannak olyan kijelölt helyek, ahol ezt megtehetjük, de kizárólag csak ott, ahol erre lehetőség van – például egy kutyafuttató, olyan hely, amely körbe van kerítve és könnyedén szemmel tarthatjuk a kutyusunkat – egészítette ki.

A beszélgetés közben felmerült egy kérdés, miszerint erdőben mennyire lehet a kutyát magára hagyni és póráz nélkül sétáltatni. Kovács Linda azt javasolta, hogy ilyen terepen is használjunk pórázt, ugyanis számtalan veszély érheti az állatot.

  • Vadszag: sok kutya megérezheti a vadszagot, amelynek az lesz a következménye, hogy a gazda nem fogja tudni visszahívni a kisállatát, rosszabb esetben akár egy vadász is kilőheti.
  • Kóborlás: a kutya természetéből fakadóan felfedező típus, így nagyon rövid időn belül, könnyedén szem elől téveszthetjük.

Kutyaürülék 

A kutyaürülék összeszedése sokkal nagyobb gondot okoz, mint gondolnánk: alapvetőnek tűnhet, viszont sokan nem tartják be ezt a szabályt.

– Azt gondolom, hogy ez az egyik legkomolyabb konfliktusforrás kutyások és nem kutyások között. Döbbenetesnek tartom, hogy ez nem automatikus sok gazdi számára. Csatoljuk a pórázra a gyűjtőzacskót és törekedjünk arra, hogy összeszedjük a séta során keletkező kutyaürüléket.

Itatás 

Az állat séta közbeni vízpótlása is fontos kérdés, és sokan nem is gondolnak bele, hogy mennyire fontos.

– Egy 1,5 literes palack és egy összecsukható itatótál tökéletes egy-egy hosszabb séta során, de nem tudjuk elégszer kihangsúlyozni, hogy kutyát – de alapvetően semmilyen kisállatot – nem hagyunk a forró autóban!

 

