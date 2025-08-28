Kutyasétáltatás kisokos: tippek, hogy a kisállatodnak igazi élmény legyen a séta

Szegeden sok kutyás gazdi él, akik sétáltatáskor minden szabályt betartanak, a kis kedvencüknek minden igényét szem előtt tartják, ám akadnak olyanok, akik bizony helytelenül járnak el a kutyasétáltatást illetően.

Sok kutyás gazdi maga sem tudja, hogy milyen a kutyasétáltatás helyes módja. Illusztráció: Shutterstock

Ekkor iktasd be a kutyasétáltatást

A nagy nyári forróság és szélsőséges időjárás felkavarja a mindennapi élet normális működését, nem kímélve a kutyások napjait sem. Kovács Linda, a Tappancs Állatvédő Alapítvány vezetője volt segítségünkre a kérdés megválaszolásában.

– Kora reggel és késő este érdemes elvinni a lakásban tartott kutyusokat, amikor a hőmérséklet már stabilabb, ezekben az időpontokban hosszabb sétát is tehetünk. Természetesen napközben is megoldhatjuk a kisállatunk sétáltatását, ám ebben az esetben rövidebb időre és lehetőleg füves, árnyékos területre menjünk. Ilyenkor kizárólag egészségügyi sétát tegyünk, hogy a kutyánk elvégezhesse a dolgát! – mondta a menhelyvezető.

– Vannak azonban olyan kutyák, akik kertes házban élnek, szabadon, de akadnak olyan kutyusok is, akiket kenelben tartanak. Annak ellenére, hogy ezeket az állatokat kertes házban tartják, ugyanúgy megvan az igényük a mozgásra. Nagyon dicséretes dolog, ha valaki ilyen helyzet esetén is elviszi egy hosszabb sétára a kis kedvencét – egészítette ki.

Kovács Linda, a Tappancs Állatvédő Alapítvány vezetője kiemelte, hogy a kutyaház önmagában nem védi meg az állatot a hőségtől. Olyan helyen alakítsuk ki a kutya helyét, amely árnyékos, ahol képes magának akár gödröd is ásni. Nem utolsó sorban egy-egy kisebb homokozóba töltött vízzel nagyban elősegíthetjük a háziállatunk jólétét.

Kerékpárral sétáltatni nem ideális, és tilos is

Rendszeresen lehetünk szemtanúi annak, hogy egy-egy gazdi kerékpározás közben pórázon „sétáltatja” a kutyusát. Ezt megszokottnak véljük, de sokkal több veszélyt rejt magában, mint hinnénk.

– Egy nagyobb mozgásigényű kutya esetében a gazdi nem tud akkora kontrollt gyakorolni az állatra kerékpározás közben, ami rendkívül balesetveszélyes lehet. Nem mellesleg a kutya nem a saját tempójában tud ilyenkor haladni, hanem lényegében a bicikliző gazdája után lohol – mondta Kovács Linda.