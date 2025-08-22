augusztus 22., péntek

Összefogás

2 órája

Szabályszegők miatt zárták be, de újra üzemel a csongrádi kutyastrand

Címkék#kutyás#csongrádi mindennap#Körös#sétány

Újból működik a kutyastrand Csongrádon, a Körös-toroki strandon. Ezt a Csongrádi MINDENnapok Facebook-csoportban tette közzé a Csongrádi Kutyások Egyesületének vezetősége. A kutyastrand bezárása miatt sokan háborogtak – a helyiek és az oda érkező turisták is.

Kovács Erika

A delmagyar.hu is megírta, hogy július végén, a legnagyobb kánikula idején a jegyző ideiglenesen bezáratta a Körös-toroki kutyastrandot, aminek a nem törődöm, felelőtlen kutyagazdák voltak az okai. Többen úgy vélték, a vétkeseket kellett volna inkább megbüntetni.

kutyastrand: ismét nyitva.
A kutyák is szeretnek nyáron a vízben hűsölni, ismét nyitva a kutyastrand.  Fotó: Kovács Erika

A renitens gazdák miatt zárták be ideiglenesen

Voltak, akik kifejezetten a kutyastrand miatt választották nyaralásuk helyszíneként Csongrádot, őket is kellemetlenül érintette a hír. A kutyás strandot nagyon szerették az ebek és gazdáik, ám akadtak, akik fittyet hánytak minden szabályra és előírásra – sőt, még a józan észre is. Egyesek nem tartották be a kijelölt partszakaszt, olyan területekre is bevitték a kutyájukat, ahol a strandolókat zavarták, olykor riadalmat is keltve.

Egy ebtulajdonos a tusolóban pisiltette a kutyáját

A sétányon is gondot jelentett a szájkosár nélküli kutyasétáltatás is. Még olyan elképesztő eset is előfordult, hogy egy kutya a tusolót használta a kisdolga elvégzésére, a gazdája pedig csak annyit mondott, amikor ezért számon kérték, hogy „Úgyis lefolyik.” 

A kutyastrand újból üzemel, már csak a jó idő kell

A kutyás strand megmentéséért összefogtak a csongrádiak. „A városvezetés által elfogadott méretű, bekerített területen visszaállításra került a Körös-toroki kutyastrand. A Csongrádi Kutyások Egyesületének aktivistái felállították a kordonokat és kifüggesztették a részletes házirendet! A Csongrádi Kutyások köszönik a több mint 300 támogatónak, akik aláírták a petíciót, és azoknak, akik gyűjtötték az aláírásokat. Végre van Csongrádon egy, a kutyák jólétét szolgáló, a város által fenntartott, ingyenesen igénybe vehető terület. A kulturált, felelős kutyatartás érdekében mindenki tartsa be a kutyastrandhoz kapcsolódó szabályokat.” – írták a Csongrádi Kutyások Egyesületének vezetői a Csongrádi MINDENnapok oldalon.

 

