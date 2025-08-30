Kutyarideg valóság: ha a kutya harap, a bíró ítél, a gazdi akár ülhet is

Mindenkinek joga van kutyát tartani, de mindenkinek az is joga, hogy ne kelljen mások kutyájától tartania. Úton útfélen gazdikba botolhat az ember, ha tesz egy nagy sétát Szegeden. Az elmúlt évtizedekben jelentősen megszaporodott a kutyatartók száma a városban. A kutyatartás azonban a sok-sok öröm mellett erkölcsi és komoly jogi felelősséggel is jár. Ez nem Hollywood! – tények és tévhitek a tárgyalótermekből című podcast-sorozatunk legújabb adásában Karsai Krisztina sokszorosan kitüntetett büntetőjogász, a Szegedi Tudományegyetem jogi karán működő Bűnügyi Tudományok Intézete intézetvezetője a kutyatartás jogi vonatkozásait és a kutyatámadások lehetséges büntetőjogi következményeit tárta fel.

Karsai Krisztina büntetőjogász ezúttal a kutyatartás jogi vonatkozásait, a kutyatámadások jogkövetkezményeit tárta fel podcastunkban. Fotó: Karnok Csaba

Felelős kutyatartás, avagy meddig kell tűrnie a szomszédnak?

Karsai Krisztina elmondta, hogy jogilag alapvetően nem szükséges a többi lakó beleegyezése ahhoz, hogy valaki társasházban kutyát tarthasson. Ám, ha a kis kedvenc például folytonos, hangos ugatásával az őrületbe kergeti a szomszédokat, érdemes a jegyzőhöz fordulni, de akár bírósági eljárás is lehet az ügyből.

Az is kiderült, hogy a belvárosi közterületeken a kutyasétáltatás során a póráz kötelező, vannak azonban kivételek. Például a zárt kutyafuttatók, de az önkormányzat is kijelölhet kutyafuttatásra területeket. Szegeden nem kell például póráz az Árvízi emlékműtől délre, a Tisza hullámterében. Szájkosár használata pedig csak a közösségi közlekedési eszközökön kötelező, kivétel, ha kis kedvenc olyan pici, hogy elfér egy dobozban.

Kutyaharapásért a büntetőjog is harap

A közelmúltban tudósítottunk olyan esetről, amikor egy nagy testű kutya egy kis tacsit akart szétmarcangolni a nagy Tesconál. A szentesi kutyatámadás perét pedig végigkövettük, a vádlott három Bull típusú kutyája két embert is megtámadott, egyikük bele is halt a támadásba.

Karsai Krisztina elmondta, hogy a kutyaharapás a büntetőjogban testi sértésnek számít. A tárgyalóteremben a bírói mérlegelés során sokat nyom a latba, hogy milyen súlyos a megtámadott a sérülése, valamint, hogy megállapítható-e gondatlanság, netán szándékosság az eb gazdájánál. Uszítás esetén szándékos testi sértés vádjával kerülhet az elkövető büntetőbíróság elé.

Elkövetők és áldozatok

A büntetőjogász azt is felfejtette, hogy miért számít arányos büntetések a szentesi kutyatámadás ügyében született, elsőfokú ítélet. A bíró a kutyák gazdáját 2 év fogházban letöltendő, de 5 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte gondatlanságból elkövetett emberölés és gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt. Karsai Krisztina azt is részletezte továbbá, hogy mi számíthat enyhítő és súlyosító körülménynek a tárgyalóteremben egy halálos kutyatámadás esetén, valamint, hogy számít-e, hogy milyen korú és fizikumú áldozatot támad meg egy kutya.