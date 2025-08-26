Titkos lángos recept, fesztiválhangulat és helyi hírek Csongrád-Csanádból

A nap legfontosabb hírei. Összegyűjtöttük mi történt Szegeden és a vármegye többi településén kedden.

Szeged belvárosában titkos családi lángos recept hódít. Fotó: Karnok Csaba

Titkos, családi lángos recept hozta lázba Szegedet

Hosszú szünet után újra kapható lángos Szeged belvárosában. Csak nemrég nyitott, de máris népes rajongótáborral bír a Lingi Lángos. A jelenlegi legmenőbb szegedi street food a Giligor-család titkos receptje alapján készül, a családi vállalkozás apraja-nagyja kiveszi a részét a munkából. A tanév még el sem kezdődött, de az SZTE külföldi hallgatói már most tömegével kaptak rá.

A Balkánon még ma is szelik az utakat vele, Szegeden most eladó egy különleges példány

Az 1980-as évek egyik szimbóluma. Egy meglepő jármű tűnt fel a szegedi használtautó-piacon, amit ritkán látni a város útjain. A balkáni múlt egyik különleges darabjáról van szó.

Desh, T. Danny és Becky Hill: ezekkel a nevekkel startol a SZIN – mutatjuk a teljes listát

A külföldi és hazai szcéna krémje lép majd fel a nyárzáró fesztiválon. Idén augusztus 27–30. között rendezik meg a Coca-Cola SZIN fesztivált.

Ádám Martin a kórházi ágyáról üzent

Tizenegy napja derült ki, hogy elkerülhetetlenné vált a műtét a forráskúti támadó számára. Ádám Martin egy makacs térdsérülés miatt már hosszabb idő óta rehabilitált, majd visszatért a pályára, de kiderült, a műtét elkerülhetetlen. Kedden kora délután már a kórházból tett közzé bejegyzést a közösségi oldalán a 30 éves csatár a sikeres beavatkozásról.

Megszűnik az időseknek biztonságot nyújtó szolgáltatás, de aggodalomra nincs ok

Megszűnik a hónap végével az idősek jelzőrendszeres házi segítségnyújtása Makón – derül ki a helyi képviselő-testület szerdai ülésének egyik előterjesztéséből. Ennek oka az, hogy nincs már rá szükség: helyette mindenkinek rendelkezésére áll a gondosóra, amiért ráadásul fizetni sem kell.

Egyre nagyobb a feszültség Szegeden, így próbálnak megoldást találni a hajléktalanhelyzetre

Most választ adunk minden kérdésre. A szegedi hajléktalanhelyzet az utóbbi időben egyre nagyobb felháborodást keltett.

Bajban a szegedi menhely, több száz állat jövője forog kockán

Továbbra sem változik a helyzet. A szegedi Tappancs Állatvédő Alapítvány súlyos anyagi nehézségekkel küzd, és ismét segítségre szorul a működésének fenntartásához. Az alapítvány jelenleg több száz árva állatról gondoskodik, azonban a drasztikusan csökkenő adományok és az egyre növekvő működési költségek miatt már komoly veszélybe került a menhely jövője.