Három generáció főzött együtt Üllésen: a lecsó bizonyította, hogy több mint étel

Annyira örülök, hogy ezt kimondta végre helyettem valaki és nem nekem kell küzdeni a szavakkal és a fogalmazással. Enni jó, enni öröm, az étel összeköt. Erre minden hétvégén rájön az ember, amikor elmegy egy falunapra, vagy főzőversenyre. Hiszen jóval többről van itt szó mint hogy jóllakunk. Több ez mint lecsó.

A lecsó közösségteremtő ereje: a bogrács körül gyerekek, szülők és nagyszülők együtt főztek Üllésen. Fotó: Karnok Csaba

Lecsó és közösség: több mint étel

Forráskúton a falunap traktorokkal és veterán járművekkel, zsíros kenyérrel és pogácsával vonzotta az embereket, Üllésen pedig a lecsó hozta össze a közösséget ezen a hétvégén. Mindkettő más-más módon, de ugyanarról szól: arról, hogy jó együtt lenni.

Szőke András gondolatai a bogrács mellől

Szőke András szentesi származású Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr és színész Üllésen a lecsófőző versenyen annyira zseniálisan összefoglalta a lecsót, mint közösségalkotó erőt, hogy nekem igazából nincs is más dolgom, minthogy kiemeljem és megerősítsem néhány gondolatát. Azt mondta, a lecsó titka nemcsak az ízekben rejlik, hanem abban, hogy nem lehet kicsiben elkészíteni. Kis lábosban sosem lesz ugyanolyan. A lecsó a nagy adagokról, a beszélgetésekről, a közös élményről szól.

Egy étel, ami generációkat köt össze

Mennyire igaza van! A bogrács körül tényleg ott volt mindenki: gyerekek, szülők, nagyszülők, három generáció együtt. És tényleg nem is az számított, hogy ki mit tett a lecsóba, hanem az, hogy közben beszélgettünk, nevettünk, megosztottuk egymással az időnket. A közös főzés valójában a közösség metaforája. Mindenki beletesz valamit: egy kis paprikát, egy jó szót, egy mosolyt. A végén pedig együtt kóstoljuk meg azt, amit közösen hoztunk létre. A lecsó több mint étel. Bizonyíték arra, hogy csak együtt vagyunk igazán teljesek.