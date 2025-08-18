Elhunyt Lednitzky András, aki életét a városnak és az egyetemnek szentelte

Életének 78. évében elhunyt Lednitzky András, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának nyugalmazott dékáni hivatalvezetője.

Életének 78. évében elhunyt Lednitzky András. Nyugodjon békében. Illusztráció: Shutterstock

Tanulmányait a Szegedi Textilipari Technikumban, majd a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte. 1981. május 1-től pályázattal nyerte el az Általános Orvostudományi Kar dékáni hivatal- és tanulmányi osztályvezetői megbízatását. 1997-99 között párhuzamosan a SZOTE rektori hivatalvezetője volt, 1999. október 1-től megbízást kapott az Orvosi Szak- és Továbbképzési Központ titkárságvezetői, majd tanulmányi osztályvezetői feladatai ellátására. 2000-2006 között párhuzamosan az orvos- és gyógyszerésztudományi centrum titkáraként dolgozott.

Egyetemi pályafutása során hatékonyan vett részt az oktatásfejlesztésben, a kari szabályzatalkotásban, az idegen nyelvű térítéses képzés megszervezésében, a kar három akkreditációjában, a hivatali apparátus működtetésében, az igazgatási és tanulmányi adminisztráció, a kari humánpolitikai, minőségfejlesztési és minőségbiztosítási munka irányításában, a szakképzési és továbbképzési rendszer kimunkálásában, a társ karokkal való összhang formálásában, a kari vezetők irányító tevékenysége segítésében.

Egyetemi, városi, regionális és országos jótékonysági, vallási, kulturális közéleti munkássága is kiemelkedő volt. 1996-tól a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke, 2003-2007 között a MAZSIHISZ alelnöke, 2007-től vezetőségi tagja volt. Dolgozott a Szegedi Magyar-Izraeli Baráti Társaság titkáraként, majd elnökeként, illetve az országos szövetség alelnökeként is. 2002-től a Keresztény-Zsidó Társaság országos elnökségi tagjaként szolgált. 1998-tól a Szent-Györgyi Albert Rotary Klub tagja is volt. Ő volt 2006-tól Izrael állam tiszteletbeli konzulja.

Számos kitüntetést kapott élete során, többek között Széchenyi István Emlékplakettet, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, a Szegedért Alapítvány Debreczeni Pál állampolgári és társadalmi kuratórium díját, Szeged Városért emlékérmet, Kölcsey-érmet és Magyarországi Zsidóságért díjat is átvehetett. 2014. október 31-től vonult nyugállományba, de tanácsaival továbbra is segítette a Kar oktató munkáját.