2 órája
Lednitzky András a közösség lelke volt, az egész magyar zsidóság gyászolja – galériával
Kivételes életút előtt tisztelegtek az Új Zsinagógában. Lednitzky András neve összeforrt a szegedi zsidó közösség építésével, az egyetemi élet szolgálatával, de legfőképpen az emberi jóság és segítőkészség képviseletével. Példás életútját és maradandó örökségét méltatva szóltak barátai, kollégái, tisztelői a csütörtöki megemlékezésen.
Népes tömeg érkezett Lednitzky András megemlékezésére csütörtökön, amelynek az Új Zsinagóga adott otthont. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának (SZTE SZAOK) nyugalmazott dékáni hivatalvezetője, a Szegedi Zsidó Hitközség korábbi, hatszor újraválasztott elnöke, Izrael állam tiszteletbeli konzulja életének 78. évében, augusztus 17-én hunyt el.
Lednitzky András élete a szolgálat jegyében telt
Buk István, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke arról emlékezett meg, hogy elődjének sok társadalmi munkája mellett mindig volt ideje tanácsot adni, segíteni azoknak, akik hozzá fordultak.
Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) elnöke többek között őszinte és közvetlen beszélgetésinek emlékét idézte fel Lednitzy Andrással, akivel 45 éven át működtek együtt egyetemi, valamint a vidéki zsidóságot érintő ügyekben. Úgy fogalmazott, hogy Lednitzky András igaz zsidó ember volt, aki önzetlenül tett közösségéért.
– Akihez bármikor fordult zsidó és nem zsidó, idős és fiatal, bizton tudta, hogy segíteni fog, mert ez volt az élete: az építkezés, a jótett, a segítség – mondta a MAZSIHISZ-elnök, aki az elhunyt érdemei között felidézte az Új Zsinagógia felújítását, valamint fáradhatatlan, egész életén át tartó törekvéseit, hogy békében éljenek zsidók és nem zsidók egymás mellett. Beszédét azzal zárta, hogy Lednitky András hiányát az egész magyar zsidóság érzékelheti.
– Hiányozni fog segítőkészsége, embersége, mély empátiája, bölcsessége, közösségépítő ereje és mindenkori kiállása a jó ügyért. Emléke legyen áldott! – zárta beszédét Grósz Andor.
Nem csak hitte, de meg is élte az isteni parancsolatot
A megemlékezésen részt vett Mora Birman, Izrael állam budapesti nagykövet-helyettese is, aki úgy fogalmazott, hogy Leditzky András hidakat épített, nélkülözhetetlen kapocs lett Izrael állam és Magyarország között.
Markovics Zsolt, korábbi szegedi, jelenlegi miskolci főrabbi 15 évig dolgozott együtt Lednitzky Andrással.
– Egész életében álmokban élt. Azt álmodta, hogy nincsenek rosszak, gonoszok, csak emberek vannak. Hogy nem az számít, ki zsidó, ki keresztény, ki hívő, ki ateista. Egyetlen dolog számít: hogy emberként hogy gondolkodik és mit tesz – mondta a főrabbi.
Kendrusz Attila, a Szegedi Zsidó Hitközség vallási vezetője arra mutatott rá, hogy az elhunyt nem csak hitte, de élte az Új Zsinagóga központi boltívén olvasható parancsolatot: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!”.
– Lednitzky András szociális érzékenysége, embersége, szorgalma és állhatatos kitartása az elvei mellett méltó példa lehet mindannyiunk számára arra, hogyan érdemes leélni egy életet, és a gyakorlatba átültetni a Zsinagóga jelmondatát – mondta a vallási vezető.
Lednitzky András számos kitüntetést kapott élete során, többek között a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, a Szeged Városért emlékérmet, a Magyarországi Zsidóságért díjat és a Pro Universitate díjat.
