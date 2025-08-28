Lednitzky András a közösség lelke volt, az egész magyar zsidóság gyászolja – galériával

Népes tömeg érkezett Lednitzky András megemlékezésére csütörtökön, amelynek az Új Zsinagóga adott otthont. A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karának (SZTE SZAOK) nyugalmazott dékáni hivatalvezetője, a Szegedi Zsidó Hitközség korábbi, hatszor újraválasztott elnöke, Izrael állam tiszteletbeli konzulja életének 78. évében, augusztus 17-én hunyt el.

Grósz Andor, a MAZSIHISZ elnöke úgy fogalmazott,hogy Lednitzky András igaz zsidó ember volt, aki önzetlenül tett közösségéért. Fotó: Karnok Csaba

Lednitzky András élete a szolgálat jegyében telt

Buk István, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke arról emlékezett meg, hogy elődjének sok társadalmi munkája mellett mindig volt ideje tanácsot adni, segíteni azoknak, akik hozzá fordultak.

Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) elnöke többek között őszinte és közvetlen beszélgetésinek emlékét idézte fel Lednitzy Andrással, akivel 45 éven át működtek együtt egyetemi, valamint a vidéki zsidóságot érintő ügyekben. Úgy fogalmazott, hogy Lednitzky András igaz zsidó ember volt, aki önzetlenül tett közösségéért.

– Akihez bármikor fordult zsidó és nem zsidó, idős és fiatal, bizton tudta, hogy segíteni fog, mert ez volt az élete: az építkezés, a jótett, a segítség – mondta a MAZSIHISZ-elnök, aki az elhunyt érdemei között felidézte az Új Zsinagógia felújítását, valamint fáradhatatlan, egész életén át tartó törekvéseit, hogy békében éljenek zsidók és nem zsidók egymás mellett. Beszédét azzal zárta, hogy Lednitky András hiányát az egész magyar zsidóság érzékelheti.

– Hiányozni fog segítőkészsége, embersége, mély empátiája, bölcsessége, közösségépítő ereje és mindenkori kiállása a jó ügyért. Emléke legyen áldott! – zárta beszédét Grósz Andor.

Mora Birman, Izrael állam budapesti nagykövet-helyettese is beszédet mondott a megemlékezésen. Fotó: Karnok Csaba

Nem csak hitte, de meg is élte az isteni parancsolatot

A megemlékezésen részt vett Mora Birman, Izrael állam budapesti nagykövet-helyettese is, aki úgy fogalmazott, hogy Leditzky András hidakat épített, nélkülözhetetlen kapocs lett Izrael állam és Magyarország között.

Markovics Zsolt, korábbi szegedi, jelenlegi miskolci főrabbi 15 évig dolgozott együtt Lednitzky Andrással.

– Egész életében álmokban élt. Azt álmodta, hogy nincsenek rosszak, gonoszok, csak emberek vannak. Hogy nem az számít, ki zsidó, ki keresztény, ki hívő, ki ateista. Egyetlen dolog számít: hogy emberként hogy gondolkodik és mit tesz – mondta a főrabbi.