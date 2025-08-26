Magyar Arany Érdemkeresztet kapott a szentesi agrárszakember, Ledó Ferenc

1954. szeptember 1-jén született, vagyis napokon belül 71 éves lesz Ledó Ferenc, akinek a köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott.

Ledó Ferenc Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Fotó: Kovács Erika

A holland szakmai gyakorlat egy disszidens miatt esett kútba

– Győrszemerei gyerek vagyok, a szülőtelepülésem Győr és Pápa között található. Fertődön végeztem a középiskolát, természetesen kertészeti szakon, majd letöltöttem a katonai szolgálatomat, és utána kezdtem meg tanulmányaimat a Kertészeti Egyetemen. Amikor elvégeztem, pályázat útján kerültem Szentesre, és akkor még csak átmeneti időre gondoltam. Az igazság az, hogy kaptam egy ígéretet arra, hogy egy év termelésben való részvétel után Hollandiába mehetek szakmai gyakorlatra. Ez akkoriban óriási lehetőség lett volna. Dolgozni kezdtem Szentesen, az Árpád-Agrárnál, közben átestem az állami szervek különböző vizsgáin és átvilágításain a holland tanulmányút előtt. Csakhogy a program egyik résztvevője disszidált, így a projektet egy időre leállították – mesélte lapunknak Ledó Ferenc, akinek felesége, aki szintén kertészeti egyetemi diplomát szerzett és ócsai lány, ugyancsak Szentesen kezdett dolgozni. Mindketten megtalálták a számításaikat a városban.

Ledó Ferenc életében mindig fontos szerepe volt a társadalmi szerepvállalásnak

– Itt „ragadtunk” Szentesen, amit egy percig sem bántunk meg. A beilleszkedésért meg kellett dolgozni. Messziről jött emberekként sokkal többet kellett bizonyítanunk, mint a helyieknek, de ez mindkettőnknek sikerült – emlékezett vissza a kitüntetett a több mint 45 évvel ezelőtti időkre.

Ledó Ferenc 1979-től 2008-ig főállásban az Árpád-Agrár Zrt.-nél dolgozott, legmagasabb beosztása az igazgatóhelyettesi poszt volt. 2002 végén alakult meg a DélKerTÉSZ, amelynek elnöke lett. Bár ideiglenesen vállalta el, végül onnan ment nyugdíjba. 2006-ban a FruitVeb alelnöke lett, 2014-től pedig két ciklusban az elnöki tisztséget is betöltötte. Ma már nyugdíjas, de nem pihen: a DélKerTÉSZ vezető szaktanácsadójaként továbbra is aktívan dolgozik, és szakmai munkája mellett fontosnak tartja a közösségi szerepvállalást.