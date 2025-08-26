39 perce
Magyar Arany Érdemkeresztet kapott a szentesi agrárszakember, Ledó Ferenc
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült a termelői integrációk fejlesztése területén végzett több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként Ledó Ferenc kertészmérnök, növényvédő szakmérnök, a DélKerTÉSZ nyugalmazott elnöke, jelenlegi vezető szaktanácsadója. Hogy kertész lesz, az már egészen kiskorában eldőlt.
1954. szeptember 1-jén született, vagyis napokon belül 71 éves lesz Ledó Ferenc, akinek a köztársasági elnök Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott.
A holland szakmai gyakorlat egy disszidens miatt esett kútba
– Győrszemerei gyerek vagyok, a szülőtelepülésem Győr és Pápa között található. Fertődön végeztem a középiskolát, természetesen kertészeti szakon, majd letöltöttem a katonai szolgálatomat, és utána kezdtem meg tanulmányaimat a Kertészeti Egyetemen. Amikor elvégeztem, pályázat útján kerültem Szentesre, és akkor még csak átmeneti időre gondoltam. Az igazság az, hogy kaptam egy ígéretet arra, hogy egy év termelésben való részvétel után Hollandiába mehetek szakmai gyakorlatra. Ez akkoriban óriási lehetőség lett volna. Dolgozni kezdtem Szentesen, az Árpád-Agrárnál, közben átestem az állami szervek különböző vizsgáin és átvilágításain a holland tanulmányút előtt. Csakhogy a program egyik résztvevője disszidált, így a projektet egy időre leállították – mesélte lapunknak Ledó Ferenc, akinek felesége, aki szintén kertészeti egyetemi diplomát szerzett és ócsai lány, ugyancsak Szentesen kezdett dolgozni. Mindketten megtalálták a számításaikat a városban.
Ledó Ferenc életében mindig fontos szerepe volt a társadalmi szerepvállalásnak
– Itt „ragadtunk” Szentesen, amit egy percig sem bántunk meg. A beilleszkedésért meg kellett dolgozni. Messziről jött emberekként sokkal többet kellett bizonyítanunk, mint a helyieknek, de ez mindkettőnknek sikerült – emlékezett vissza a kitüntetett a több mint 45 évvel ezelőtti időkre.
Ledó Ferenc 1979-től 2008-ig főállásban az Árpád-Agrár Zrt.-nél dolgozott, legmagasabb beosztása az igazgatóhelyettesi poszt volt. 2002 végén alakult meg a DélKerTÉSZ, amelynek elnöke lett. Bár ideiglenesen vállalta el, végül onnan ment nyugdíjba. 2006-ban a FruitVeb alelnöke lett, 2014-től pedig két ciklusban az elnöki tisztséget is betöltötte. Ma már nyugdíjas, de nem pihen: a DélKerTÉSZ vezető szaktanácsadójaként továbbra is aktívan dolgozik, és szakmai munkája mellett fontosnak tartja a közösségi szerepvállalást.
Nyolc évesen már mindent tudott a metszésről
– Már óvodás koromban eldőlt, hogy vagy kertész, vagy erdész leszek. Családi indíttatásra a növények érdekeltek, ahogy mondani szokás, otthon belenőttem a szakmába. Hét-nyolcéves koromra már mindent tudtam metszeni, és saját kis faiskolám volt, amelynek bevétele a zsebpénzemet jelentette – vallotta a szakma szeretetéről Ledó Ferenc, aki szerencsésnek érzi magát, mert a munkája a hobbija is egyben.
Elismerések sorát kapta
Ledó Ferenc munkásságát számos díjjal ismerték el: a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetés mellett az integráció szervezéséért Kovács Béla-díjat kapott, megyei szinten átvehette „A növény orvosa” elismerést, emellett Örökség Díjban is részesült. Megválasztották Az Év Agráremberének. 2019-ben a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta, most pedig a Magyar Arany Érdemkereszttel ismerték el több évtizedes szakmai tevékenységét.
