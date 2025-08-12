Ezekben a helyzetekben a rendőr azonnal elviheti a kocsidat

A rendőr többféle okból is elvihet vagy kivonhat a forgalomból egy autót, de nem mindegy, hogy lefoglalásról, helyszíni elvételről vagy visszatartásról van szó. Ezeket a szabályoknak járt utána a BAON.

Nem minden autóelvitel ugyanaz: van, amikor hónapokig tartó nyomozás, és van, amikor egy műszaki hiba áll a háttérben. Fotó: Shutterstock

Lefoglalás ekkor történhet

Lefoglalás akkor történik, ha a jármű valamilyen bűncselekményhez köthető, mint például ha lopott, meghamisították az alvázszámát, vagy külföldön körözik. Ilyenkor a kocsit zárt telephelyre viszik és csak akkor adják vissza, ha már a nyomozás lezárult. Ez akár több hónapig is eltarthat.

Így vehetik el a forgalmi engedélyt

Más a helyzet ha a kocsit a rendőrök a helyszínen veszik el a sofőrtől. Ez például akkor történhet meg, ha egy baleset után a gépkocsin egy olyan súlyos műszaki hibát találnak, amely közvetlen balesetveszélyt jelentene. Ilyenkor a rendőr bevonja a forgalmi engedélyt, ezzel pedig megakadályozza a tovább haladást. A BAON szerint a jármű elszállításáról ilyenkor nem a rendőrség, hanem a tulajdonos vagy vezető gondoskodik.

Ha a járművet mégis zárt telephelyre viszik (például mert a tulajdonos nem intézkedik), a rendőrség 3 napon belül értesíti a jogosultat.

Gépjármű visszatartása

Előfordulhat azonban olyan eset is, hogy addig tartanak vissza egy autót, ameddig a sofőr ki nem fizeti a kiszabott bírságot vagy egyéb tartozást. A bíráság vagy tartozás rendezéséig az autó egy kijelölt helyen marad.

A lényeg, hogy nem minden „autóelvitel” egyforma. Van olyan ami hosszabb bűnügyi procedúrát jelent, de van olyan is ami egy gyors műszaki javítás után megoldódhat.