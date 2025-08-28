augusztus 28., csütörtök

1 órája

Óraátállítás, gasztrokedvencek, városi vadon és különleges események Szegeden

Szeged és környéke csütörtökön is izgalmas hírekkel szolgált. Az AI összeállította a legjobb éttermek listáját a városban, Szatymazon pumpapályát avattak, Deszken pedig gasztrobulira készülnek.

Delmagyar.hu

Minden egy cikkben. Összeszedtük a nap legérdekesebb híreit. Ez történt csütörtökön Szegeden és a környező településeken. 

legjobb éttermek
Az AI rangsora szerint ezek a legjobb éttermek Szegeden, ahol a hagyományos és modern konyha találkozik. Illusztráció: Török János

Mi is meglepődtünk az AI gasztronómiai listáján – szerinte ezek Szeged legjobb éttermei

Szeged gasztronómiai kínálata évről évre bővül, a város a tradicionális és modern konyhák találkozási pontja. Az AI szerint a legjobb éttermek Szegeden nem csak exkluzivitásban, hanem megbízhatóságban is kiemelkednek.

Olimpikon avatta fel a szatymazi pumpapálya új pályáját, a gyerekek odavannak érte

Igazán különleges sportolási lehetőséget kínál mostantól a fiataloknak Szatymaz. A gyerekek izgatottan készültek az eseményre, és hosszú sorokban várták, hogy mielőbb kipróbálhassák az új pumpapálya emelkedőit.

Elhagyta rakományát egy traktor hódmezővásárhely közelében

Mezőgazdasági gép vontatmányának rakománya borult a főútra Hódmezővásárhely elkerülő szakaszán.

Idén rendkívül korán kell visszaállítani óráinkat

Lassan véget ér a nyár, egyre rövidebbek a nappalok és az esték is hűvösebbek. Mindez azt jelenti, hogy közelít felénk az őszi óraátállítás, ami az idén kimondottan hamar érkezik.

25 évvel ezelőtti áron adják a marhapörköltet, időutazás vár a deszki falunapokon!

Gigabulira készülnek Deszken. Igazi gasztroszenzációt is tartogat a deszki falunapok programkavalkádja.

Közeleg a város legvadabb éjszakája

A természet soha nem alszik, maximum rejtőzködik. A városi vadon sötétjében is vadállatok ólálkodnak. Az Állatkertek Éjszakája idén azt mutatja be, hogyan élnek túl a városi vadak a betondzsungelben. A Szegedi Vadasparkban medvék nassolnak, oroszlánok vacsoráznak, és egy tűzzsonglőr is lángra lobbantja a péntek estét.

Lenyűgöző teljesítmény, de nem Szeged utcáira való: szegedi kereskedő tálalt ki a BYD legújabb modelljéről

Megalkották az egyik leggyorsabb elektromos autót. Egy szegedi kereskedő elárulta, vajon felbukkanhat-e Szegeden a több ezer lóerős BYD, és hogy egyáltalán szelheti-e a város utcáit. Cikkünkből kiderül.

Hátborzongató urbex helyszín: nem mindenki mer belépni, szellemvasút az erdő mélyén

Mintha csak a következő utasra várna, úgy vesztegel az elhagyatott felvonó állomás lepusztult kabinja az erdő szélén. A hátborzongató urbex helyszín falai és irányítófülkéje is arról árulkodik, hogy a drótkötél felvonó üres ugyan, de korántsem elhagyatott. A matracok a vezérlőben titokzatos éjszakai látogatókat sejtetnek. Vajon kik látogathatják?

 

