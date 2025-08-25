1 órája
Építkezés folyik a Szabadkai úti Lidl-nél, megtudtuk mi készül
Építkezés zajlik a Szabadkai úton egy már meglévő bolt épületénél. A Lidl elárulta: üvegvisszaváltó pontnak alakítanak ki helyiséget.
Lázas építkezés zajlik a szegedi, Szabadkai úti Lidl Áruháznál. A bolt épületét láthatóan bővítik, már a falak is állnak a hozzátoldott területen. Kíváncsiak voltunk, milyen célból terjeszkedik német bevásárlóközpont, mely eddig nagyobb alapterületet sehol nem hozott létre, innkább újabb és újabb üzleteket nyit a városban. Megkérdeztük tehát a beruházásról sajtóosztályukat, ahonnan meg is érkezett gyorsan a válasz. Mint írták, üvegvisszaváltó pontot létesít a vállalat, hogy a napi bevásárlás mellett a visszaváltást is még kényelmesebben, gyorsabban intézhessék a vásárlók.
A Repont eddig az üzlet bejáratánál, a bolton belül működött az előtérben. Ez nyilván kevésbé szerencsés megoldás: egyrészt mert az automatáknál rendszeresen kellemetlen szag terjeng az el nem mosott üvegek miatt, másrészt azért, mert ha egyszerre sokan érkeznek, akár a boltba való bejutást is akadályozhatják. Ez a helyzet azonban hamarosan megszűnik, amint elkészül az új épületrész. A vállalat válaszában azt is kiemelte, hogy nem bővül az áruház eladótere, és a helyiség kialakítása semmilyen formában sem befolyásolja az áruház működését.
