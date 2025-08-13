A bíróság mosdójában érték lopáson a fiatalt, aki azután a saját testvérének adta ki magát

Az ügyészség tájékoztatása szerint a fiatal 2025 februárjában a Szegedi Járásbíróság mosdójában szappant és légfrissítőt próbált meg ellopni, amikor tetten érték. A helyszínre kiérkező rendőröknek azonban nem a saját, hanem testvére személyes adatait diktálta be. Valódi kiléte csak az előállítását követően derült ki.

A szappanra és légfrissítőre pályázott. Illusztráció: Shutterstock

A fiatalkorú ellen hamis vád vétsége miatt indult eljárás. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság hoz majd ítéletet.