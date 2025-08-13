augusztus 13., szerda

Vádemelés

1 órája

A bíróság mosdójában érték lopáson a fiatalt, aki azután a saját testvérének adta ki magát

Címkék#Szegedi Járási Ügyészség#szappan#adatok

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy fiatalkorú ellen, aki lopási kísérlet közben testvére adatait adta meg a rendőröknek.

Patakfalvi Ádám

Az ügyészség tájékoztatása szerint a fiatal 2025 februárjában a Szegedi Járásbíróság mosdójában szappant és légfrissítőt próbált meg ellopni, amikor tetten érték. A helyszínre kiérkező rendőröknek azonban nem a saját, hanem testvére személyes adatait diktálta be. Valódi kiléte csak az előállítását követően derült ki.

Clean,Public,Toilet,Room,Empty,With,Wooden,Partition.,3d,Rendering..
A szappanra és légfrissítőre pályázott. Illusztráció: Shutterstock

A fiatalkorú ellen hamis vád vétsége miatt indult eljárás. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság hoz majd ítéletet.

 

