Érdemes odafigyelni az M5-ös autópályán, két esemény is lassíthatja a forgalmat

Egyrészt az M5-ös autópályán, Szeged felé, a balástyai csomópont után a 150-es km-nél aszfaltoznak. A külső sávot lezárták. A torlódás meghaladta a 3 km-t. Továbbá Budapest felé, a 140-es km-nél lévő kisteleki csomópont lehajtóágát lezárták, mert egy kamion műszaki mentését végzik. Lehajtani a 147-es Balástya vagy a 114-es jelű Kiskunfélegyháza- dél csomópontban lehet – írja az Útinform.

Akadályok lassítják közlekedést az M5-ös autópályán. Fotó: Shutterstock

Mindenkinek gyors és biztonságost közlekedést kívánunk!