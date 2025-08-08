augusztus 8., péntek

Érdemes odafigyelni az M5-ös autópályán, két esemény is lassíthatja a forgalmat

Címkék#forgalom#m5#autópálya

Az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán jelenleg két alkalommal is találkozhatunk forgalmat zavaró eseményekkel. Mutatjuk, hol és mire kell odafigyelni.

Vass Viktor

Egyrészt az M5-ös autópályán, Szeged felé, a balástyai csomópont után a 150-es km-nél aszfaltoznak. A külső sávot lezárták. A torlódás meghaladta a 3 km-t. Továbbá Budapest felé, a 140-es km-nél lévő kisteleki csomópont lehajtóágát lezárták, mert egy kamion műszaki mentését végzik. Lehajtani a 147-es Balástya vagy a 114-es jelű Kiskunfélegyháza- dél csomópontban lehet – írja az Útinform

M5
Akadályok lassítják  közlekedést az M5-ös autópályán. Fotó: Shutterstock

Mindenkinek gyors és biztonságost közlekedést kívánunk!

 

 

 

