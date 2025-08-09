Hatalmas torlódás az M5-ösön – baleset és kamionmentés is nehezíti a haladást
Az M5-ös autópályán Budapest felé jelentős fennakadásokkal kell számolniuk az autósoknak.
A 23-as kilométernél történt baleset miatt a külső sávot lezárták, a torlódás hossza már eléri a 7 kilométert.
M5-ös autópálya baleset és forgalomkorlátozás
A 140-es kilométernél, a kisteleki csomópont lehajtóágát is lezárták, mivel egy kamion műszaki mentése zajlik. Lehajtani csak a 147-es kilométernél, Balástyánál, vagy a 114-es kilométernél, Kiskunfélegyháza-dél csomópontnál lehetséges.
A közlekedőknek érdemes alternatív útvonalat választani, vagy hosszabb menetidővel tervezni.
