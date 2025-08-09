augusztus 9., szombat

Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek

51 perce

Hatalmas torlódás az M5-ösön – baleset és kamionmentés is nehezíti a haladást

Címkék#kamion#autópálya baleset#M5

Az M5-ös autópályán Budapest felé jelentős fennakadásokkal kell számolniuk az autósoknak.

Delmagyar.hu

A 23-as kilométernél történt baleset miatt a külső sávot lezárták, a torlódás hossza már eléri a 7 kilométert.

M5-ös autópálya baleset következtében torlódás és forgalomkorlátozás Budapest irányába
M5-ös autópálya baleset miatt kialakult torlódás és lezárt sáv Budapest felé. Fotó: Török János

M5-ös autópálya baleset és forgalomkorlátozás

A 140-es kilométernél, a kisteleki csomópont lehajtóágát is lezárták, mivel egy kamion műszaki mentése zajlik. Lehajtani csak a 147-es kilométernél, Balástyánál, vagy a 114-es kilométernél, Kiskunfélegyháza-dél csomópontnál lehetséges.

A közlekedőknek érdemes alternatív útvonalat választani, vagy hosszabb menetidővel tervezni.

