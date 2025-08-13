2 órája
Csili, a szegedi panelcica, aki saját létrán jár le vadászni és imádja a szabadságot
A panellakás első emeletéről indul, és a szabadság felé vezet. Csili, a szegedi macskalétra koronázatlan királynője nem ismer határokat. Gazdái egyedi találmánya pedig az egész környék figyelmét felkeltette.
Úgy él, mint egy királynő. Egy biztos, ilyen macskalétra még nem volt Szegeden. Saját, több lépcsős kijárata van a szegedi utcák felé. Bemutatjuk Csilit, a város legszabadabb macskáját.
Így készült a macskalétra Csilicica birodalmában
Szeged egyik panellakásokkal teli környezetében él Csili, az ötéves nőstény macska. A kiskedvencnek saját létrája van, a szerkezet ki-és bejáróként szolgál az első emeleti lakásból a szabadba. A létra egyedi megoldás, amit Makovics György és felesége Bora készített azért, hogy kedvencük teljes önállósággal közlekedhessen és ne csak egy lusta benti cica legyen belőle. Csili eredetileg Sziksósról, a házaspár egykori tulajdonában lévő faházból került be a városi környezetbe.
– A férjem annyira megszerette, hogy könyörgött, hozzuk haza – mesélte Makovics Györgyné Bora, aki eleinte tartott a veszteség érzésétől, mert Csili érkezése előtt nem sokkal, elvesztettek egy másik macskát. Végül mégiscsak befogadták a cicát, akiről kiderült, hogy egy teljesen önálló, szabadságra éhező állat. A neki készült csapóajtón átbújik, majd a macskalétrán kimegy és körbejárja a lakótömböt. Ugyanígy vissza egy állandó körforgásban. A saját szemünkkel láttuk, hogy rendkívül ügyesen használja a közlekedésére szolgáló eszközt, ami az ablakból indul és félúton egy kényelmes pihenő is tartozik hozzá. A magasból, a pihenőjéről szokta kémlelni az éjszakát, de gyakran megáll a létra tetején és onnan figyeli környezetét – mesélte a házaspár.
Van, hogy nem üres kézzel tér haza
A szabadság átka viszont az, hogy Csili sokszor nem üres kézzel tér haza. Vakonddal, denevérrel, de már cinegével is megörvendeztette gazdáit.
Volt, hogy az egyik éjszaka a zsákmányát Bora párnájára tette.
Azt mondja, nem volt túl kellemes élmény, amikor arra ébredt, hogy egy denevér fekszik mellette. Csili életmódjával kapcsolatban azonban sokkal több pozitívum említhető, mint hátrány. A gazdik elmesélték, hogy Csili nemrég sikeresen elűzte a közeli fa állandó lakóit, egy zajos galambcsaládot, akik rendszeresen odapiszkítottak. A madarak már nem csak őket, de a többi lakót is zavarták. Nevetve felidézték azt az emléket is, amikor nem egyedül jött vissza.
A cica teljesen szabad életet él, szinte csak aludni és enni jár haza. Vadászik, és olyan életmódot alakítottak ki számára, amely nem nyomja el az alapvető ösztöneit. György és Bora kiemelte, hogy mivel vegyesen benti és kinti cica, ezért minden szükséges védőoltást megkapott és az ivartalanítást is elvégezték. A házaspár találmánya sokak érdeklődését már felcsigázta, sűrűn megállnak előttük, hogy lefotózzák jópofa ötletüket. A macskalétra egy üde színfoltja a városi környezetnek.
