Csili, a szegedi panelcica, aki saját létrán jár le vadászni és imádja a szabadságot

Úgy él, mint egy királynő. Egy biztos, ilyen macskalétra még nem volt Szegeden. Saját, több lépcsős kijárata van a szegedi utcák felé. Bemutatjuk Csilit, a város legszabadabb macskáját.

A macskalétra a gazdik egyedi találmánya. Csili éjjel-nappal használja. Fotó: Karnok Csaba

Így készült a macskalétra Csilicica birodalmában

Szeged egyik panellakásokkal teli környezetében él Csili, az ötéves nőstény macska. A kiskedvencnek saját létrája van, a szerkezet ki-és bejáróként szolgál az első emeleti lakásból a szabadba. A létra egyedi megoldás, amit Makovics György és felesége Bora készített azért, hogy kedvencük teljes önállósággal közlekedhessen és ne csak egy lusta benti cica legyen belőle. Csili eredetileg Sziksósról, a házaspár egykori tulajdonában lévő faházból került be a városi környezetbe.

– A férjem annyira megszerette, hogy könyörgött, hozzuk haza – mesélte Makovics Györgyné Bora, aki eleinte tartott a veszteség érzésétől, mert Csili érkezése előtt nem sokkal, elvesztettek egy másik macskát. Végül mégiscsak befogadták a cicát, akiről kiderült, hogy egy teljesen önálló, szabadságra éhező állat. A neki készült csapóajtón átbújik, majd a macskalétrán kimegy és körbejárja a lakótömböt. Ugyanígy vissza egy állandó körforgásban. A saját szemünkkel láttuk, hogy rendkívül ügyesen használja a közlekedésére szolgáló eszközt, ami az ablakból indul és félúton egy kényelmes pihenő is tartozik hozzá. A magasból, a pihenőjéről szokta kémlelni az éjszakát, de gyakran megáll a létra tetején és onnan figyeli környezetét – mesélte a házaspár.

Van, hogy nem üres kézzel tér haza

A szabadság átka viszont az, hogy Csili sokszor nem üres kézzel tér haza. Vakonddal, denevérrel, de már cinegével is megörvendeztette gazdáit.

Volt, hogy az egyik éjszaka a zsákmányát Bora párnájára tette.

Azt mondja, nem volt túl kellemes élmény, amikor arra ébredt, hogy egy denevér fekszik mellette. Csili életmódjával kapcsolatban azonban sokkal több pozitívum említhető, mint hátrány. A gazdik elmesélték, hogy Csili nemrég sikeresen elűzte a közeli fa állandó lakóit, egy zajos galambcsaládot, akik rendszeresen odapiszkítottak. A madarak már nem csak őket, de a többi lakót is zavarták. Nevetve felidézték azt az emléket is, amikor nem egyedül jött vissza.