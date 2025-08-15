Hálózatjavítás helyett életmentés: röpképtelen vércsét mentett meg az MVM munkatársa

Szerda reggel Bene Sándor ismét bizonyította elkötelezettségét a természet iránt. Munkába menet észrevett egy röpképtelen vörös vércsét az úton, és óvatosan magához vette a sérült madarat.

Sérült madár életét mentette meg az MVM dolgozója. Fotó: MVM

Védőfelszerelésben a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítványhoz szállította, ahol jelenleg a felépülésén dolgoznak. Ez nem az első alkalom, hogy Sándor életet ment: februárban egy egerészölyvnek adott esélyt a szabad életre. Tette példamutató, nemcsak a hálózat biztonságát, hanem a természet értékeinek védelmét is szolgálja – írja az MVM közösségi oldalán.