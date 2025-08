Két grammon is múlhat egy élet: madárgyűrűzés tele meglepetéssel – videóval

Napi rendszerességgel zajlik a madárgyűrűzés a sándorfalvai Szalakóta Látogatóközponban. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) önkéntesei fogják be és látják el egyedi kódos gyűrűvel a vonuló madarakat. Céljuk nem csak a madárfajok vonulásának és viselkedésének tudományos megfigyelése, de a természet iránti szenvedély közvetítése is. Az egészen szeptember második hetéig tartó madárgyűrűzés-akció ugyanis nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel fogadnak a madarászok, és örömmel avatják be őket a madárkutatás kulisszatitkaiba.

Minden nap hajnalban, napkelte után kicsivel kezdődik a madárgyűrűzés. Az MME önkéntesei minden érdeklődőt szívesen fogadnak. Fotók: Török János

Madárgyűrűzés testközelből: minden gramm számít

A madárbefogás minden reggel napkelte után körülbelül fél órával indul, ha nincs nagy szél, heves eső vagy sűrű köd. Szerdán 6 óra után nem sokkal kezdődött. A gyűrűzést az MME Veszprémből érkezett önkéntese, Forintos Viktor végezte, az adatrögzítésben környékbeli, ifjú madarászok voltak segítségére. A sándorfalvai gyűrűzőállomás 17 szimpla, továbbá 7 dupla és tripla hálójával párját ritkítja az országban.

Forintos Viktor elmondta, a madarakra csiptetett egyedi kódos gyűrű olyan, akár az ember személyi száma. A kistestű énekes madarak esetében nincs más jeladó, amit rögzíteni lehetne rájuk. A gyűrű az egyedek beazonosítására alkalmas, az adatokból pedig fontos információk nyerhetők az élethosszról, a területhűségről, a vonulási időszakokról és útvonalakról.

A befogás stresszel jár a madaraknak, de fájdalommal nem. A madárhálókból zsákokba kerülnek, onnan a gyűrűzőasztalra, majd rövid idő múlva újra szabadon szállhatnak. Fotó: Török János

A gyűrűzésen túl a befogott madarak tollainak kopottságát, korát és az egyedek kondícióját is megvizsgálják. Szárnyhosszot mérnek, továbbá, ha találnak, kiszedegetik a kullancsokat is a madarakból. A madarászok azt is nézik, hogy mennyi zsírt halmoztak fel az egyes példányok, ezt egy nullától nyolcig terjedő skálán határozzák meg. A szerdán befogott egyedek közül egy foltos nádi poszáta érdemelte ki a „legducibb” példány címet, ugyanis két grammal nehezebb volt az átlagnál. A madárbarátok rámutattak, hogy a laikusok számára talán megmosolyogtatóan csekélyke „fölösleg” a ragadozók előli menekülés során sorsdöntő lehet.

A madarászok nem csak gyűrűt raknak a madarakra, de megvizsgálják korukat, szárnyaikat, zsírtartalékaikat is. Sőt, ha kullancs van bennük, kiszedik a vérszívókat is. Fotó: Török János

Cserregők és énekes madarak sokasága került a gyűrűzőasztalra

Szerdán főképp cserregő és énekes madarak gabalyodtak a hálókba, ahonnan gyakorlott, óvatos mozdulatokkal szedték ki őket a madarászok. Elmondták, hogy a madárgyűrűzés némi stresszt okoz ugyan a madaraknak, de fájdalommal egyáltalán nem jár. Már az első befogásnál 50-60 madárka akadt fenn a hálókban. Nádi tücsökmadár, cigánycsuk, nádirigó, cserregő nádiposzáta, foltos nádiposzáta, fülemülesitke, partifecske, fekete rigó, zöldike és tövisszúró gébics is akadt a gyűrűzött madarak között.