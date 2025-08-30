Makón csökken a galambpiszok a postánál, de a város többi részén még küzdenek vele

– Már felvetettem, hogy a madárürülék mekkora gondot jelent a makói belvárosban – utalt a szerdai ülésen Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) arra, hogy a legutóbbi, nyári szünet előtti utolsó városházi tanácskozás alkalmával is szót kért ebben a témában. Most arról érdeklődött, történt-e valamilyen hatékony előrelépés ebben az ügyben.

A madárürülék elleni háború egyik frontvonala a posta és környéke. Fotó: Szabó Imre

Nem csak a képviselő, olvasóink is panaszkodtak

A városban élő galambok ürüléke nem új keletű probléma. Nem csak az ülésen elhangzottak alapján került célkeresztbe az ügy: egy hónapja olvasói panaszt is kaptunk, ami a posta előtti áldatlan állapotokra hívta fel a figyelmet. Akkor nem csak a járdán volt bőven madárpiszok, a földszinti ablakok párkányain is ujjnyi vastagon állt a guanó. Most Kovács Sándor ugyancsak megemlítette a postát, de más középületeket és a Bérpalotát is felsorolta.

Új frontot nyitottak az örvös galambok

A szerdai ülésen a képviselői felvetésre Zsámboki Zsolt, a műszaki csoport vezetője reagált. Mint mondta, a városnak egy vállalkozóval három évre van szerződése a galambok befogására, illetve ritkítására. Idén új problémaként jelentkezett az örvös galambok inváziója. Ezek kiszorítása folyik most a középületek tetőzete alól – jelenleg a Galamb-kollégiumnál, a sportcsarnoknál és a gimnáziumnál; ezek a madarak egyébként nem védettek. A Hagymatikum pedig külön módszerrel is küzd ellenük, úgy tűnik, eredményesen. Zsámboki egyébként megjegyezte, több nagyváros is érdeklődött, hogyan lép fel a makói önkormányzat az örvös galambok ellen, mert úgy látják, Makó ebben eredményesebb, mint mások.

A madárürülék a postánál kevesebb lett

Az elhangzottak kapcsán mi is megnéztük, jelenleg mekkora problémát jelent a madárürülék a makói postán. Túlzás lenne azt mondani, hogy már semekkorát, de tény, az ablakpárkányokról eltűnt a vastagon lerakódott galambpiszok és a járda is tisztábbnak tűnt.