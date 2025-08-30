augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

23°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Testületi ülés

2 órája

Makón csökken a galambpiszok a postánál, de a város többi részén még küzdenek vele

Címkék#testületi ülés#madárürülék#befogás#posta#örvös galamb

Ismét szóba került a galambpiszok problémája a makói képviselő-testület ülésén – megint Kovács Sándor kért miatta szót, mint a legutóbbi ülésen. Az illetékes válaszolt, mi pedig megnéztük, mi a helyzet jelenleg a postánál, ahol legutóbb a legszembetűnőbb volt a madárürülék látványa.

Szabó Imre

– Már felvetettem, hogy a madárürülék mekkora gondot jelent a makói belvárosban – utalt a szerdai ülésen Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) arra, hogy a legutóbbi, nyári szünet előtti utolsó városházi tanácskozás alkalmával is szót kért ebben a témában. Most arról érdeklődött, történt-e valamilyen hatékony előrelépés ebben az ügyben.

A madárürülék elleni háború egyik frontvonala a posta és környéke, itt most javulás látható.
A madárürülék elleni háború egyik frontvonala a posta és környéke. Fotó: Szabó Imre

Nem csak a képviselő, olvasóink is panaszkodtak

A városban élő galambok ürüléke nem új keletű probléma. Nem csak az ülésen elhangzottak alapján került célkeresztbe az ügy: egy hónapja olvasói panaszt is kaptunk, ami a posta előtti áldatlan állapotokra hívta fel a figyelmet. Akkor nem csak a járdán volt bőven madárpiszok, a földszinti ablakok párkányain is ujjnyi vastagon állt a guanó. Most Kovács Sándor ugyancsak megemlítette a postát, de más középületeket és a Bérpalotát is felsorolta.

Új frontot nyitottak az örvös galambok

A szerdai ülésen a képviselői felvetésre Zsámboki Zsolt, a műszaki csoport vezetője reagált. Mint mondta, a városnak egy vállalkozóval három évre van szerződése a galambok befogására, illetve ritkítására. Idén új problémaként jelentkezett az örvös galambok inváziója. Ezek kiszorítása folyik most a középületek tetőzete alól – jelenleg a Galamb-kollégiumnál, a sportcsarnoknál és a gimnáziumnál; ezek a madarak egyébként nem védettek. A Hagymatikum pedig külön módszerrel is küzd ellenük, úgy tűnik, eredményesen. Zsámboki egyébként megjegyezte, több nagyváros is érdeklődött, hogyan lép fel a makói önkormányzat az örvös galambok ellen, mert úgy látják, Makó ebben eredményesebb, mint mások.

A madárürülék a postánál kevesebb lett

Az elhangzottak kapcsán mi is megnéztük, jelenleg mekkora problémát jelent a madárürülék a makói postán. Túlzás lenne azt mondani, hogy már semekkorát, de tény, az ablakpárkányokról eltűnt a vastagon lerakódott galambpiszok és a járda is tisztábbnak tűnt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu