1 órája
Makón csökken a galambpiszok a postánál, de a város többi részén még küzdenek vele
Ismét szóba került a galambpiszok problémája a makói képviselő-testület ülésén – megint Kovács Sándor kért miatta szót, mint a legutóbbi ülésen. Az illetékes válaszolt, mi pedig megnéztük, mi a helyzet jelenleg a postánál, ahol legutóbb a legszembetűnőbb volt a madárürülék látványa.
– Már felvetettem, hogy a madárürülék mekkora gondot jelent a makói belvárosban – utalt a szerdai ülésen Kovács Sándor (Fidesz-KDNP) arra, hogy a legutóbbi, nyári szünet előtti utolsó városházi tanácskozás alkalmával is szót kért ebben a témában. Most arról érdeklődött, történt-e valamilyen hatékony előrelépés ebben az ügyben.
Nem csak a képviselő, olvasóink is panaszkodtak
A városban élő galambok ürüléke nem új keletű probléma. Nem csak az ülésen elhangzottak alapján került célkeresztbe az ügy: egy hónapja olvasói panaszt is kaptunk, ami a posta előtti áldatlan állapotokra hívta fel a figyelmet. Akkor nem csak a járdán volt bőven madárpiszok, a földszinti ablakok párkányain is ujjnyi vastagon állt a guanó. Most Kovács Sándor ugyancsak megemlítette a postát, de más középületeket és a Bérpalotát is felsorolta.
Új frontot nyitottak az örvös galambok
A szerdai ülésen a képviselői felvetésre Zsámboki Zsolt, a műszaki csoport vezetője reagált. Mint mondta, a városnak egy vállalkozóval három évre van szerződése a galambok befogására, illetve ritkítására. Idén új problémaként jelentkezett az örvös galambok inváziója. Ezek kiszorítása folyik most a középületek tetőzete alól – jelenleg a Galamb-kollégiumnál, a sportcsarnoknál és a gimnáziumnál; ezek a madarak egyébként nem védettek. A Hagymatikum pedig külön módszerrel is küzd ellenük, úgy tűnik, eredményesen. Zsámboki egyébként megjegyezte, több nagyváros is érdeklődött, hogyan lép fel a makói önkormányzat az örvös galambok ellen, mert úgy látják, Makó ebben eredményesebb, mint mások.
A madárürülék a postánál kevesebb lett
Az elhangzottak kapcsán mi is megnéztük, jelenleg mekkora problémát jelent a madárürülék a makói postán. Túlzás lenne azt mondani, hogy már semekkorát, de tény, az ablakpárkányokról eltűnt a vastagon lerakódott galambpiszok és a járda is tisztábbnak tűnt.
